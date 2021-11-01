Обещания не сдержали: Жители краснодарских многоэтажек по-прежнему остаются без тепла

Трубы в домах по-прежнему холодные. Фото: krd.ru

Отопительный сезон в кубанской столице официально стартовал 5 октября. В первую очередь тепло стали подавать в социальные объекты. А уже затем кипяток пошел по трубам жилых многоэтажек. Словом, к середине октября большинству краснодарцев благо цивилизации пришло. Но, увы, теплые трубы были не у всех.

Тревогу забили жители поселка Российского, что находится в Краснодаре. В холодных квартирах замерзали горожане, проживающие в шести домах по улицам Измаильской и Альпийской. Как объясняли сами жильцы, из-за споров между управляющей компанией «Надежная» и котельной «Меркурий» благо цивилизации в их дома не пришло вовремя.

Жильцы дома на улице Альпийской устали обогревать свои квартиры электричеством.

- Управляющая компания перекидывает ответственность на котельную, а котельная - на управляющую, - рассказывал «Комсомольской правде» - Кубань» жилец из дома на Альпийской, 3, Андрей. - Когда дома холодно, ночью особенно, приходится включать электрическую печку на кухне, но она не сильно спасает.

Соседи Андрея тоже используют альтернативные способы согреться - кто обогреватель включает, кто сплит-систему. Но, естественно, это отразится в квитанциях в следующем месяце - многим обогревать себя с помощью электричества просто не по карману.

Стоит сказать, что ранее в проблемных домах побывала комиссия. В присутствии судебного пристава она провела осмотры котельных. Нарушений там не нашли. Потому ресурсоснабжающую организацию обязали дать тепло, но батареи так и стоят ледяные.

- Тепло обещали дать 1 ноября, но, увы, этого так и не произошло, - сообщают «КП» - Кубань» жильцы дома на Альпийской.

Как долго краснодарцы будут оставаться в холодных квартирах, пока неясно. «КП» - Кубань» следит за развитием событий.

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