«Увидим ли мы его когда-нибудь еще — неизвестно»: Дмитрий Дюжев высказался о состоянии Валентина Юдашкина

Дмитрий Дюжев устроил скандал на модном показе Валентина Юдашкина в Кремле

Модный показ Валентина Юдашкина в Кремле закончился громким скандалом. Его спровоцировал Дмитрий Дюжев. Актер криминального сериала «Бригада» сделал нешуточное заявление по поводу состояния модельера, больного раком, - упомянул о возможном уходе кутюрье, - сообщает kp.ru

«Все живем одним днем. Сегодня мы видели гения. Увидим ли мы его когда-нибудь еще — неизвестно…» — сказал Дмитрий Дюжев в эфире шоу «Ты не поверишь!».

Такое заявление повергло всех в шок. Более того, его услышали не только гости, но и, кажется, сам модельер Валентин Юдашкин - он вместе со своей женой находились неподалеку от скандального актера, поэтому речь Дюжева легко могла донестись до них. После этого зачинщику скандала пришлось быстро покинуть мероприятие.

Несмотря на всю неловкость ситуации, сам модельер неоднократно признавался, что тяжело болен. Несколько лет назад у него диагностировали сразу несколько тяжелых болезней: рак пищевода, метастазы в головном мозге и опухоль в почке. Из-за этого именитому кутюрье пришлось перенести несколько операций, а также пройти курсы химиотерапии.