Прокуратура Кубани проводит проверку после требования денег за доставку тела умершей в морг Тимашевска

Родственники положили умершую прямо у ступеней здания администрации Тимашевского района. Фото: кадр из видео.

Жуткая история, произошедшая в Тимашевске, вызвала большой резонанс в соцсетях. Напомним, ранее к зданию администрации района привезли тело умершей женщины. Этот момент сняли на видео местные жители, прогуливающиеся в это время по центральной площади. На кадрах видно, как на плитке около администрации лежит человек на носилках. Тело покрыто белой простыней.

Как позже выяснилось, на этот отчаянный шаг пошли родственники покойницы. Причина такого поступка - в бюро судебно-медицинской экспертизы с них требовали деньги за транспортировку умершей, хотя по закону эта услуга должна быть бесплатной.

После этого начались разбирательства. Комментарий поспешил дать сам глава района.

- Ситуация с телом умершей женщины недопустима и аморальна. Есть вопросы к работе морга и ритуальных агентств. Здесь нужно наводить порядок, чтобы все было прозрачно: за какие услуги и сколько нужно платить. Главное, что морг уже принял тело, – моментально отреагировал на случившееся глава Тимашевского района Андрей Палий.

Проверку организовала и прокуратура Краснодарского края.

- Установлено, что умершая проживала в Калининском районе, но поскольку там морга нет, ее привезли в Тимашевский, - объясняют в пресс-службе прокуратуры региона. - Полиция проводит процессуальную проверку, ход и результаты которой поставили на контроль.

Надзорное ведомство сейчас опрашивает начальника бюро СМЭ, где расположен морг.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

На Кубани труп женщины привезли к зданию администрации района после того, как с родственников потребовали деньги за морг

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