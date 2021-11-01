«Позови меня тихо по имени»: Братья-детдомовцы из Краснодарского края шокировали Игоря Крутого своим выступлением

Коля и Вадим Воробьевы дошли до финала в шоу на НТВ. Фото: стоп-кадр из видео

Приглушенный свет, легкая дымка и негромкая мелодия гитары. Такая обстановка разворачивается на сцене популярного шоу на НТВ “Ты супер!”. Посреди выложены стога сена, а на них сидят два брата-детдомовца из станицы Новолеушковской, что находится в Краснодарском крае.

Коле Воробьеву - 16 лет, а его старшему брату Вадиму уже стукнуло 18. Сегодня они - звезды. В самом центре внимания! На них смотрят тысячи зрителей. Но вот их жизнь, к сожалению, совсем не похожа на это яркое шоу. Мальчишки родились с ограниченными возможностями здоровья. Когда они были совсем маленькими, их маму лишили родительских прав - женщина много пила, а потом и вовсе попала в тюрьму. Их биологический отец и бабушка скончались во время пожара, который произошел в доме. Коля и Вадим остались совсем одни. Детей забрали в детдом… но и на этом их трудности не закончились. Через несколько лет парней наконец-то усыновили. Однако через 10 лет они снова оказались в стенах детского дома - их первая приемная мать была тяжело больна, поэтому она не выдержала и отказалась от мальчишек. Лишь в 2017 году Коля и Вадим смогли обрести настоящую семью, у них даже нашлась родная сестра - девушка уже совсем взрослая, живет в Краснодаре с мужем и воспитывает ребенка.

Николай Воробьев. Фото: стоп-кадр из видео

У одаренных братьев из Краснодарского края всегда была тяга к музыке и пению: с шести лет они занимались вокалом, играли на пианино и даже создали дуэт под символичным названием “Вдвоем”.

Свои таланты парни продемонстрировали на международном вокальном шоу. Они дошли до финала, в котором исполнили проникновенную песню группы "Любэ" "Позови меня тихо по имени".

Вадим Воробьев в финале шоу "Ты супер!. Фото: стоп-кадр из видео

А следили за конкурсантами звездные члены жюри: Диана Арбенина, Алексей Воробьев, Ирина Дубцова и Игорь Крутой. Талантливые мальчишки покорили их своими проникновенными голосами, тронули до глубины души. Особенно выступление братьев из Краснодарского края оценил композитор. Игорь крутой отметил талант Коли и Вадима.

- Вам обязательно надо продолжать развиваться! - сказал Игорь Крутой братьям. - У вас определенно есть талант.

Однако в конкурсе братья не выиграли. Первое место досталось четырнадцатилетней участнице из Коломны Анне Чевтаевой. Помимо признания и кубка, девочка также получила домашнюю студию для записи. Но и талантливые братья из Краснодарского края не остались без призов: им вручили дипломы, подарки и путевки в детский лагерь.