Более 250 тысяч туристов готовятся принять в начале нового года в Сочи

В Сочи в зимний сезон примут свыше 250 тысяч туристов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Турпоток в Сочи не снижает показатели, а на юг изо всех регионов страны едут отдохнуть круглый год. Так, на сегодняшний день в городе находится порядка 110 тысяч туристов, а на новогодние праздники кубанский курорт уже ожидает более 250 тысяч гостей. Подготовку к зимнему сезону и туристические прогнозы обсудили накануне на планерном совещании под председательством мэра Алексея Копайгородского.

В городе к приему гостей подготовлено 141 средство размещения. Стоит отметить, что туристические туры в Сочи раскуплены на 51%. А в начале зимы загруженность зоны отдыха составит 80-90%. Как отмечено в ходе совещания, все досуговые места подготавливают в соответствии с санитарными требованиями.

- Важно сохранять стабильную эпидемиологическую работу на курорте. Городской оперативный штаб будет работать в составе краевого координационного штаба. Он создается для оперативного решения всех возникающих ситуаций. Эта практика показала хороший результат на протяжении ряда последних лет, – подчеркнул мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Так, помимо антиковидных требований, на горнолыжном курорте обработают оборудование – кабинки канатной дороги, организуют бесконтактную покупку ски-пассов, проследят за соблюдением социальной дистанции. А массовые мероприятия запланировано провести на свежем воздухе.

Напомним, в Сочи на внеплановых выходных ожидается туристический поток, как и летом. На курорт поспешат приехать свыше 120 тысяч гостей. В то же время в городе введены антиковидные ограничения: посетить досуговые места можно только при предъявлении QR-кода.