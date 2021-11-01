Видео последствий столкновения краснодарского самолета с косулей появилось в сети

После столкновения воздушному судну требуется не только осмотр, но и ремонт. Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Довольно часто самолеты сталкиваются с птицами. Такие авиаинциденты происходят во многих регионах. А в Псковской области ЧП все чаще стали происходить с участием косуль. Очередное происшествие случилось в ночь на 1 ноября. Sukhoi Superjet следовал из Краснодара в Псков. По предварительным данным, на взлетно-посадочной полосе аэродрома "Псков" во время пробега после посадки лайнер столкнулся с выбежавшими косулями.

- На борту находились 96 пассажиров и четыре члена экипажа, пострадавших нет, - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

Как позже выяснилось, пришел резервный борт, забрал пассажиров, улетели во Внуково.

- Проверяются все обстоятельства случившегося, - сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», отклонений в работе самого воздушного судна и ее параметров не было. Сейчас борт стоит на стоянке, где его уже осмотрели техники.

Судя по ролику, которое снял один из очевидцев, воздушному судну сильно досталось. На кадрах видно, что самолет получил серьезные повреждения, латать которые придется специалистам. В частности, на гондоле правого двигателя частично оторвана обшивка. Да и в целом на корпусе воздушного судна есть царапины. Ремонта не избежать.

Стоит сказать, что этот инцидента далеко не единственный. В связи с этим была создана спецкомиссия во главе с Росавиацией. Они выясняют причины «нашествия» косуль.

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