«Граждане, сделайте музыку потише»: Маргарита Симоньян обратилась к ресторанам, обслуживающим туристов в нерабочую неделю в Сочи

Главного редактора RT Маргариту Симоньян не устраивает громкость музыки в заведениях. Фото: _m_simonyan_

В Краснодарском крае с 30 октября по 7 ноября была объявлена нерабочая неделя и введены ограничения. Такие меры были приняты для снижения числа заболевших COVID-19. Однако многих людей это ничуть не остановило - они, желая отдохнуть, воспользовались дополнительными выходными и рванули на курорты. В городах - настоящий ажиотаж, на трассах - пробки, а в общественных местах - настоящие аншлаги. Отдыхающие вальяжно прогуливаются по набережным, наслаждаются морским воздухом и живописными видами. А когда прогулки надоедают, они непременно отправляются в ближайшие кафешки или ресторанчики - чтобы выпить чашку бодрящего кофе и подкрепиться чем-нибудь вкусным.

Однако сегодня попасть в заведения могут лишь те туристы, у которых есть QR-коды, подтверждающие наличие вакцины от коронавируса. Нововведение ничуть не напугало посетителей, их здесь - полно. Уже с 1 ноября все кафе, рестораны и столовые изменят свой привычный график - они будут работать с 6:00 до 23:00. Ну а днем все остается без изменений: в заведениях все также шумно и многолюдно.

В Сочи многолюдно, несмотря на ковидные ограничения. Фото: _m_simonyan_

Такая обстановка возмутила главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян, которая сейчас как раз находится в Сочи. Журналистка высказала недовольство по поводу громкой музыки, играющей в заведениях. Свое эмоциональное обращение она написала в телеграм-канале:

- Музыка даже на террасах, даже на завтрак орет так громко, что официанты вынуждены наклоняться к самому лицу клиента, чтобы услышать заказ или сообщить, чего нет в меню. Обнуляя все усилия по соблюдению дистанции. Граждане, сделайте потише, пожалуйста! - обратилась Маргарита к ресторанам, обслуживающим туристов.

Также главред телеканала RT подтвердила, что в ход в заведения осуществляется лишь по предъявлению QR-кода.

- В Сочи на входе в рестораны реально внимательно проверяют кьюар-коды. Обслуживается только половина столиков, чтобы соблюдать между ними дистанцию, - написала в своем Telegram-канале журналистка.

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