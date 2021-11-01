Последствия пожара в кондитерском цеху Армавира 1 ноября 2021: Прокуратура проводит проверку

В Армавире сгорел кондитерский цех. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Это прозвучит банально, но одноэтажное здание на улице Володарского, 3, вспыхнуло, действительно, как спичка. Казалось, огонь, словно голодный, напал на кондитерский цех, которых был расположен здесь. За считанные минуты пламя объяло площадь 300 кв.м. Пока очевидцы набирали номер экстренных служб, огонь сожрал кровлю, она рухнула и погребла под собой, все что было в цеху.

В 20.22 диспетчер Армавирского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России принял сообщение о пожаре в центре города. Уже через несколько минут к месту ЧП прибыли первые подразделения пожарной службы. Пока почти полсотни огнеборцев сражались с огнем, местные жители передавали друг другу в чатах сообщения о случившимся. Рядом с горящим цехом находятся заправка и автомобильная стоянка. Перепуганные армавирцы бросились спасать припаркованные машины.

Во время пожара рухнула кровля. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

- Кто знает, что на данный момент происходит на месте пожара? Пожалуйста, скажите? Там наша машина стоит. Муж уже в пути. Успел бы, - в чатах взволнованные горожане просили поделиться новостями с места.

- Спасибо огромное что предупредили. Успели забрать оттуда свою машину, так быстро я ещё не бегала никогда! – благодарили другие.

Огонь между тем стремительно распространялся, за полчаса площадь возгорания уже составляла на 300 кв.м., а 400.

- Ситуацию взяли на особой контроль в краевом главке МЧС. Мы следим и контролируем ход работ на месте пожара, - сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

К 21.15 огнеборцы передали в главное управление – пожар удалось локализовать. Еще через сорок минут он был потушен. Спасатели занялись разбором и проливкой конструкций, чтобы избежать повторного возгорания. По предварительным данным никто не пострадал во время происшествия.

Что стало причиной столь крупного пожара, сейчас выясняют следователи. На Володарского приехал прокурор города Павел Андреев.

- Прокуратурой города по факту возгорания помещений кондитерского цеха организована проверка полноты и своевременности действий МЧС и других контролирующих органов по соблюдению собственниками помещений правил пожарной безопасности, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Как уже выяснили эксперты, причина может скрываться в замыкании электрических проводов. Окончательные результаты экспертизы будут объявлены позже.