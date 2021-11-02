Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 2 ноября 2021 года: более двух миллионов человек привились от COVID-19

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 2 ноября 2021 года. Фото: admkrai.ru

В Краснодарском крае продолжается нерабочая неделя, введенная для снижения числа заболевших коронавирусом. За последние сутки на Кубани вновь зафиксировано максимальное количество зараженных опасной инфекцией — COVID-19 подтвердился у 286 человек. Антилидером вновь стал Краснодар — 64 заболевших.

Также на Кубани продолжается массовая вакцинация. По данным оперштаба, с начала пандемии от коронавируса привились более двух миллионов жителей. Это — 61% от общего плана для формирования коллективного иммунитета.

— Все больше пациентов поступают в тяжелом состоянии, в том числе и молодые. На аппаратах искусственной вентиляции легких сегодня находятся порядка 120 человек. Только массовая вакцинация позволит сформировать коллективный иммунитет и снизить заболеваемость. Для этого в регионе созданы все условия, – отметил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

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Коронавирус в Туапсе 2 ноября 2021

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