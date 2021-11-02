Ольга Бузова учинила страшный скандал

Отмена спектакля "Чудесный грузин" с участием Ольги Бузовой спровоцировала скандал Фото: Иван МАКЕЕВ

Московский театр МХАТ имени Горького отменил спектакль "Чудесный грузин". Одну из ролей в нем исполняла Ольга Бузова. Телеведущая играла певицу кабаре Беллу Шанталь, которая помогает Сталину скрыться от полиции. Очередное выступление было запланировано 2 ноября. Но выйти на сцену звезда не смогла. И это обернулось грандиозным скандалом.

Как сообщает kp.ru, МХАТ им. М. Горького вынужден отменить 2 ноября спектакль в связи с плохими продажами билетов. Решение, к слову, принято было уже новым генеральным директором театра Владимиром Кехманом. Удивительно, но еще летом сообщалось, что ажиотаж на спектакль огромный - билеты раскупаются в первые дни продаж.

По поводу отмены спектакля высказалась и Ксения Собчак, которая высмеяла свою бывшую коллегу.

- Вся эта ситуация с Олей напоминает еврейский анекдот «купи козу - продай козу», - говорит 39-летняя телеведущая. - Если тебе плохо живется, покупаешь козу, всем становится еще хуже и неудобнее. Потом убираешь козу - и сразу кажется, что жизнь наконец налаживается.

Не прошла мимо новости и Тина Канделаки, которая заявила, что не всегда хайп приносит продажи.

Ольга Бузова молчать тоже не смогла. Певица заявила, что будет защищаться от лжи руководства МХАТа.

- Мы очень долго ждали, когда нам дадут дату. И вот - ура! Наконец-то у всех актеров - а их в постановке «Чудесный грузин» аж 30, (а над самим спектаклем работало более 70 сотрудников) - нашлось время, и мы выбрали дату 2 ноября, - написала певица в блоге свою версию. - С внесением в афишу все тянули и тянули, и вот за неделю до показа наконец-то билеты появились в продаже! Без рекламы их скупили за считанные дни…

Больше всего Ольгу Бузову возмутил тот факт, что ее изгнали из театра.

- Если господину Кехману непривлекательна моя кандидатура, то почему не сказать об этом честно, прямо и открыто!, - возмутилась 35-летняя артистка.