«Эта беда дошла и до нас»: Экологи объяснили, чем опасно нашествие божьих коровок в Сочи в ноябре

В ноябре Сочи заполонили божьи коровки Фото: Иван ПРОХОРОВ

Жители Адлера обеспокоены нашествием божьих коровок. На смену злосчастным клопам на курорт прилетели стаи красных жучков. Насекомые буквально заполонили дома людей, облепили фасады жилых помещений. Такое явление вызывает беспокойство у местных жителей.

- Эта беда дошла и до нас! - делится с «КП» - Кубань» жительница Сочи Татьяна. - Божьи коровки прилетают к нам каждый день. Их, конечно, не так много, как было в Анапе. Но они все равно облепляют фасад дома, расползаются во все стороны. Вечером насекомые улетают, а днем возвращаются снова.

Однако бить тревогу не стоит. Экологи объясняют, что никакой угрозы божьи коровки не представляют. Жучки, наоборот, уничтожают большое количество вредителей. Особенно они любят поедать тлю.

- Божьи коровки, как и клопы, стали заметнее по той же причине - насекомые ищут места для зимовки, - объяснил «Комсомольской правде» - Кубань» член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко. - Обычно они зимуют в различных щелях коры деревьев, кирпичных кладок, россыпях камней и в прочих укромных местах - там, где их не смогут склевать птицы и высушить морозный ветер.

Напомним, ранее рой красных жучков был замечен на пляжах и в парках Анапы. Тогда это нашествие также было связано с тем, что насекомые искали место для зимовки.

А в это время "КП" - Кубань" также сообщала о нашествии особей мраморного клопа в Сочи. Насекомые целыми отрядами ползали по стенам, окнам и дверям, пытаясь пробраться в дома людей.

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