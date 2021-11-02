День народного единства в Краснодаре 4 ноября 2021: афиша праздника

День народного единства в Краснодаре пройдет в онлайн-формате Фото: krd.ru

День народного единства в Краснодаре 4 ноября 2021 года, как и большинство массовых мероприятий, пройдет в онлайн-формате. Причиной тому – распространение коронавирусной инфекции и сложная эпидемиологическая ситуация. Однако, несмотря на отсутствие традиционных гуляний на городских площадях, жители краевой столицы смогут испытать чувство праздника благодаря большому количеству дистанционных акций и выставок, стать участником которых можно не выходя из дома.

Так, жители и гости Краснодара могут проверить знания в международном «Большом этнографическом диктанте». Акция пройдет с 3 по 7 ноября в виде онлайн-теста, содержащего 30 вопросов. У участника – 45 минут в запасе для ответа.

Ежегодная акция «Ночь искусств» в 2021 году тоже пройдет в онлайн-формате. Мероприятие, приуроченное ко Дню народного единства, стартует на Кубани 4 ноября, под девизом «Искусство объединяет». Участникам расскажут о старинных традициях и особенностях быта народов, национальных костюмах и блюдах традиционных кухонь, музыке и танцах народов разных регионов страны.

А для самых зажигательных жителей и гостей краевого центра запустят флешмоб «Танцуют все» в социальной сети TikTok. Задача участника – записать на видео дуэт национального танца с обязательным условием на фоне исторических, архитектурных или природных достопримечательностей края. Самое главное – при загрузке не забыть прикрепить к работе хештеги #танцуютвсе, #Мывместе, #Мыедины, #Россияобъединяет, #КубаньТерриторияЕдинства, #МыЕдиныКРД, чтобы танец увидели как можно больше пользователей. В социальных сетях также организуют флешмобы с поздравлениями и видеоработами «Народ, которым я горжусь», фотографиями «Эстетика моего народа» и видеорассказами «Я узнал, что у меня есть огромная семья».

С 1 ноября на странице Центра патриотического воспитания молодежи в соцсети "ВКонтакте" можно ознакомиться с работами акции «Мы Россия. Мы едины!» - фотографиями и открытками народов страны. А в игре «Краснодар — территория объединения» 3 ноября в 13:00 иностранные студенты и молодежь различных народов проверят свои знания о Дне народного единства.

Не выходя из дома можно будет посетить виртуальную экскурсию «День народного единства»: 4 ноября с 12:00 в аккаунтах Центра молодежной политики в соцсетях жители ознакомятся с краткой историей основания праздника. А для истинных гурманов проведут кулинарный онлайн-флешмоб «Вкусно, национально». Для участия необходимо 4 ноября опубликовать видеорецепт или фотографию блюда национальной кухни с хештэгами: #КубаньОбъединяет, #КубаньТерриторияЕдинства, #КубаньНашОбщийДом.