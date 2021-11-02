Немецкие инвесторы за последние пять лет вложили в кубанскую экономику 55 млн евро

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на выставке «Мастера России: сделано по-немецки. Автор фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре 1 ноября прошла выставка «Мастера России: сделано по-немецки», посвящённая успехам германского бизнеса в России. Также в рамках выставки состоялась и конференция, основной темой которой стало развитие немецкого бизнеса в России. На мероприятиях выступал губернатор Краснодарского края, который особо выделил стратегических партнёров – Claas, Knauf и Metro, работающих на российском рынке уже более 15 лет. По его словам, только за последние пять лет немецкие инвесторы вложили в экономику региона 55 млн евро.

- В компаниях с немецким капиталом работают более 2 тыс. кубанцев. И это не предел. Мы будем и дальше создавать комфортные условия для иностранного бизнеса, готового инвестировать в Краснодарский край, – отметил глава региона на выставке.

Позднее, уже в рамках форума, он, говоря о сфере сельского хозяйства, заострил внимание на необходимости одновременно и сохранить высокую маржинальность бизнеса, и не нанести ущерб плодородию кубанских земель.

- Мы должны думать о применении современных биопрепаратов, производстве экологической продукции, развитии переработки. Для всего этого нужны надежные партнеры, в том числе представители немецкого предпринимательства, ценящие качество на всех этапах производства, – заявил Кондратьев.

Посол Федеративной Республики Германия в РФ Геза Андреас фон Гайр отметил, что немецкие предприятия создают на российской территории экологичные производства.

- Устойчивое сельское хозяйство, с точки зрения потребителя, это доступ к здоровому питанию. Кроме того, мы должны задумываться о преемственности, благополучии следующих поколений, которые будут работать на той земле, что мы им оставим, – заявил он по видеосвязи, добавив, что в этой части ориентиры кубанской власти и немецкого бизнеса совпадают.

Глава Представительства немецкой экономики в России Маттиас Шепп заявил, что германскому бизнесу выгодно инвестировать в экономику Краснодарского края. В целом же, в экономику страны бизнесмены из Германии вложили 1,4 млрд евро. Шепп также отметил, что немецкие партнёры высоко ценят креативность российских сотрудников, которые способны находить решения самых нестандартных задач.

- Думаю, залог успеха – в соединении немецкой педантичности и уникальной российской инженерной мысли, – добавил он.