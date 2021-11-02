В аэропорту Сочи ожидают более 100 тысяч пассажиров

Аэропорт Сочи в праздничные дни примет свыше 100 тысяч туристов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Праздничная неделя, несмотря на ковидные ограничения, прибавит в Сочи гостей. В День народного единства в аэропорту города-курорта готовятся принять свыше 100 тысяч пассажиров. А всего на вылет и прилет воздушная гавань в эти дни обслужит около 213 тысяч человек, сообщают в пресс-службе аэропорта.

Турпоток в праздничные выходные дни превысит показатель этого же периода прошлого года на 38%. Наибольшее число пассажиров обслужено в прошедшую субботу, 30 октября: в этот день покинули курорт и прибыли более 30 тысяч человек. В среднем в предстоящие праздники аэропорт Сочи обслужит порядка 23,5 тысяч человек в день.

- Ажиотажного спроса на рейсы в Сочи на ближайшую неделю не предвидится. Летом суточный пассажиропоток достигал 50 тысяч человек, сейчас, как видим, он в 2 раза ниже, - прокомментировали в пресс-службе аэропорта.

Тем временем в Краснодаре ежедневно стабильно обслуживают 15-16 тысяч пассажиров. В ближайшие дни воздушная гавань примет количество ниже среднего показателя - 13 тысяч, 7 из которых прибудут в краевую столицу.

Напомни, что в Сочи, несмотря на ковидные ограничения, снижение турпотока на внеплановых выходных не прогнозировали. Наоборот, на курорте ожидают столько же гостей из других регионов, сколько и летом.

Стоит отметить, что туры на курорт на предстоящие новогодние праздники раскуплены на 50%. Всего в начале нового года в Сочи уже готовятся принять более 250 тысяч гостей.

Несмотря на желание отдохнуть, прибывшие на курорт не смогут посетить досуговые места без предоставления QR-кодов.