Опасная свалка: в Новороссийске мусорный полигон закрыт по решению суда, но отходы продолжают свозить

Свалку закрыли, а мусор вывозить продолжают Фото: Виктор Гусейнов

В Новороссийске назревает новая экологическая катастрофа, разворачивается настоящий скандал. В центре внимания - мусорный полигон, что находится в селе Глебовка, совсем неподалеку от частных домов.

Прокуратура города смогла добиться закрытия этой свалки, которая явно мешала новороссийцам. Суд вынес решение: свалку надо закрыть, а территорию полигона - рекультивировать. Причин на это было несколько. Во-первых, мусорный полигон не был внесен в госреестр как объект размещения отходов, а во-вторых, из-за свалки увеличилось содержание диоксида углерода. Его показатели превышали норму почти в 4 раза. Однако администрация города-героя попыталась обжаловать это решение. Власти обратились с жалобой в кассационный суд и получили отрицательный ответ.

- Теперь мы планируем обратиться в Верховный суд, - объяснили в пресс-службе администрации Новороссийска. - Однако мы сможем это сделать лишь после того, как кассационный суд вернет документы.

А между тем

На закрытой по решению суда свалке вновь начал появляться мусор. Такое событие явно не обрадовало жителей. Люди не выдержали и вышли на протесты. “Митинги” прошли под лозунгом: “Администрация города, услышьте нас”.

- Свалка, действительно, закрыта, - рассказали "КП" - Кубань" в пресс-службе администрации города. - Сейчас на полигоне могут находиться только отходы 5-го класса: грунт, щебень, песок, - все то, что необходимо для рекультивации территории. Бытового мусора там быть не должно. По данному факту будет проведена служебная проверка.