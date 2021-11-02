Экс-тренер «Краснодара» о самом тяжелом разговоре с Галицким: «Он до последнего меня переубеждал!»

Мурад Мусаев Фото: пресс-служба ФК "Краснодар".

Экс-тренер «Краснодара» Мурад Мусаев на днях возглавил азербайджанский клуб. «Сабах» уже официально объявил о его назначении. К своим обязанностям бывший тренер «быков» приступил с этой недели. Пока к своим новым подопечным присматривается, оценивает, чтобы в перспективе понять слабые и сильные стороны каждого игрока.

Тем временем многие фанаты «Краснодара» скучают по Мусаеву, пристально следят за всеми изменениями в его жизни. Правда, сам он неохотно делится новостями. После увольнения из клуба практически не давал интервью и не особо появлялся на публике. Правда, бывший наставник "черно-зеленых" все же прервал молчание. Вышло интервью на YouTube-канале «Сычев подкаст и Денис Казанский».

Сергей Галицкий никогда не вмешивался в работу Мурада Мусаева. Фото: пресс-служба ФК "Краснодар".

Экс-главный тренер «Краснодара», покинувший команду в марте 2021 года, рассказал о самом тяжелом разговоре с Сергеем Галицким.

- Он не хотел, чтобы я уходил. Прям настаивал: «Нет, ты не должен уходить. Мы все комплектовали эту команду, мы вместе за все отвечаем. И будет неправильно, если ты один сейчас уйдешь», - вспоминал слова Галицкого Мурад Мусаев. - Я сказал, что у этой команды уже закончился срок ее жизни, нужно многое менять, а я уже не могу терпеть одно поражение за другим. Поэтому я принял такое решение. Он все равно настаивал.

Тем не менее, несмотря на то, что Мурад все же ушел, он благодарен Сергею Галицкому за этот шанс.

- У меня была очень крутая молодежная команда. Мы все выигрывали. У нас был современный, мощный футбол. Я заслужил этот шанс, но не каждый бы осмелился мне его дать, - говорил Мурад Мусаев. - Поэтому Сергею Николаевичу я буду всегда благодарен. Я отдал всего себя клубу за эти десять лет, что я в команде. Мы добились хороших результатов, заработал хорошие деньги. Мне кажется, я полностью отплатил за все.

Стоит сказать, что ранее Мурад Мусаев признавался, что не прочь поработать за рубежом.

- Я летал на переговоры с президентом одного клуба. Они последние годы выступали в группе Лиги чемпионов и Лиги Европы. И там достаточно серьезный проект. Но, к сожалению, не срослось, - рассказывал весной экс-наставник "быков". - Были разговоры об еще одном клубе. Я бы все оставил и попробовал это. Это экстремальный момент. Я готов был для этого. В России я не готов.

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