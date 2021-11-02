У экипажей закончилось рабочее время: пассажирам рейса Краснодар- Москва объявили, что ночевать придется на запасных аэродромах

В аэропорту Нижнего Новгорода застряли более полусотни самолетов различных авиакомпаний. Фото: chkalov.airport

Пассажиры рейса Краснодар-Москва попали в заложники плохих метеоусловий в столице. Борт вылетел с Юга России еще утром, но принимающий аэропорт из-за тумана закрылся. Самолет развернули. Вынужденная остановка произошла в Нижнем Новгороде.

- Вылетели из Краснодара в Москву в 6.50, но при подлете оказалось, что там сильный туман и садиться не вариант. Сели в Нижнем Новгороде в 10 утра и с тех пор по данное время мы находимся в самолете, - днем соцсети взорвались от негодования сотен пассажиров, застрявших на запасных аэродромах. – Трап не подают, нас из самолета не выпускают. Питания никакого не было, только воды дали.

Ожидания разрешения на вылет затянулись на часы. Спустя девятый час надежды, по словам пассажиров, стали таять, а туман в Москве нет. Люди в личных аккаунтах размещали призывы о помощи.

В аналогичную ситуацию попали авиакомпании S7, также купившие билеты на рейс «Краснодар- Москва» 2 ноября. Их самолет также развернули на подлете к аэропорту «Домодедово» и отправили в Нижний Новгород.

- В полёте сообщили, что в Домодедово сесть не получится — лайнер приземлился в "Чкалове" и стал ждать дозаправки. С тех пор прошло шесть с лишним часов, мы сидим, без воды, без еды. В самолете много детей, - записывая это обращение, Анастасия уже не сдерживает слез. Девушку колотит нервная дрожь.

К вечеру ситуация только накалилась. Экипажи самолетов объявили, что у них закончилось рабочее время, а значит, пассажиром придется ночевать здесь же, в салонах авиалайнеров, об удобствах эконом-классов можно не говорить.

- Прогнозы неутешительные, ночевать негде, вся гостиницы заняты рядом. Люди уже звонят в МЧС в панике, - рассказала пассажирка самолета авиакомпании «Победа».

В аэропорту Нижнего Новгорода царит хаос. В официальном аккаунте «Чкалова» опубликовано заявление, что 2 ноября они приняли 66 незапланированных бортов.

- С пассажирами этих самолетов работают представители авиакомпаний. Собственные рейсы аэропорт обслуживает по расписанию, - пояснили сотрудники нижегородской гавани.

В краснодарском аэропорту рассказали, что плохие метеоусловия внесли всего лишь небольшие коррективы в деятельность воздушной гавани. Аэропорты Сочи, Краснодара и Анапы работали весь день в штатном режиме. Лишь незначительная часть рейсов вылетала и прилетала по изменённому расписанию.

- В Сочи задержано всего три рейса - Уральские авиалинии, S7 и Победа. Плановое время вылета этих рейсов пока с 13.40 до 15.00. В Краснодаре три авиакомпании скорректировали свое расписание для вылетающих из столицы Кубани. Азимут в Калининград. Два рейса S7 в Домодедово и «Победа» в Шереметьево. Коррекция вылета рейсов составлять около 3-х часов, - сообщил руководитель по связям с общественностью Виталий Коренюгин.

Однако, люди, летевшие из Краснодара в Москву, отрицают, что с ними связывались представители авиакомпаний. По их словам, на территории аэропортов, где они томятся в запертых самолетах, не было ни одного менеджера ни от одного перевозчика. В официальных аккаунтах сотни разгневанных комментариев с призывами рассказать, как будет организована помощь клиентам и ни одного ответа от перевозчиков. В авиатранспортных компаниях отказались ответить и на вопросы журналистов.

Мглу, поглотившую Москву 2 ноября, уже успели окрестить «радиационным туманом». Редкое по мощи природное явление испугало москвичей. Из-за плотной пелены не было видно ни машин на дорогах, ни людей на расстоянии вытянутой руки. Гидрометцентр ввел из-за тумана желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области. По информации на 18:30 из Нижнего Новгорода вылетели 11 самолетов. Сейчас идет регистрация еще на три рейса