Павел Прилучный был замечен на курортах Краснодарского края

Павел Прилучный посетил Краснодарский край. Фото: bugevuge

Павел Прилучный вслед за коллегами по кинематографу нагрянул в Краснодарский край. Весь день 2 ноября звезда фильмов «Девятаев», «Закрытая школа» и, конечно же, «Мажор», сыпал сторис в своем аккаунте и умело нагнетал интригу.

Сначала Прилучный нагнал туману вокруг места своего пребывания. Снял узнаваемые виды одного из популярных винодельческих хозяйств региона, расположенного в Геленджике, но при этом заявил, что он в Анапе. Впрочем, наблюдательные подписчики тут же вывели хитреца на чистую воду.

- Это он Мирославе, наверное, сочиняет. Поди, сказал, что сидит в гостинице в Анапе, а сам, вон, гастроли устроил по Кубани, да по девкам кубанским и гарным, - подкалывали известного ловеласа в соцсетях.

Впрочем, позже Павел исправился и рассекретил место, где сейчас находится.

- Ох, ребятки, вот это вечериночка у меня, конечно! Ух! - загадочно произнес Прилучный.

Но, оказалось, что Прилучный аппетитно поедал шашлык из баранины и любовался видами анапского поселка Сукко. Причем, делал это в одиночестве, а не в компании кубанских знойных прелестниц, как предсказывали злопыхатели.

Поклонники творчества актера так и не смогли выпытать, что же привело его в Краснодарский край. Судя по количеству роскошных спорткаров, которые мелькали в видео Прилучного, в регионе идут съемки продолжения фильма «Мажор».