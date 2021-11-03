Утонула в цветах: как выглядит могила Игоря Кириллова сразу после похорон

Как выглядит могила умершего в муках Игоря Кириллова стразу после похорон Фото: Иван МАКЕЕВ

Смерть Игоря Кириллова стала большой потерей для многих людей. Его голос знал весь СССР. У него учились, перенимали опыт, с ним советовались. Именно поэтому проводить в последний путь известного диктора пришли десятки родственников, знакомых и коллег.

Увы, попасть на похороны все желающие не могли. Как сообщает kp.ru, церемония прощания с Игорем Кирилловым была закрыта от посторонних - присутствовали только близкие и друзья.

Роскошный гроб с телом мэтра украшало обилие шикарных цветов. После того как тело предали земле, могилу усыпали цветы. После прощания осталась гора белых и бордовых роз у деревянного резного креста и фотографии диктора, на которой он предстал с еле заметной улыбкой.

К сожалению, ни дочь Анна, ни четверо внуков известного диктора не пришли на погребение. У гроба безутешно рыдала лишь молодая вдова Кириллова Татьяна. Напомним, девять лет назад диктор женился во второй раз на бойкой продавщице. Она младше звезды на 34 года. Тем не менее женщина стала утешением для мэтра после того, как у него умерла жена Ирина, а потом погиб сын Всеволод.

СПРАВКА «КП»

Напомним, Кириллов работал в редакции Центрального телевидения Гостелерадио СССР с 1957 по 1991 год. На протяжении более 20 лет он был диктором программы «Время».

В разные годы Кириллов также вел «Голубой огонек», «Песню года», «Взгляд». До 2006 года он был диктором трансляций парада Победы.

Кириллов — народный артист СССР и РСФСР, кавалер ордена Почета и ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней.