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Общество3 ноября 2021 12:55

Половина нового Яблоновского моста через реку в Краснодаре уже готова

Полностью возвести объект планируют до 2024 года
Светлана ОВДЕЙ
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Яблоновский мост, соединяющий Кубань и Адыгею Фото: telegram-канал Вениамина Кондратьева

Яблоновский мост, соединяющий Кубань и Адыгею Фото: telegram-канал Вениамина Кондратьева

Работы на Яблоновском мосту, возводимом между Краснодарским краем и Адыгеей, завершены уже наполовину. Достичь показателя 50% в регионе планировали к концу текущего года. О ходе строительства объекта сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.

Масштабное возведение Яблоновского моста стартовало в конце 2019 года и проводится в три очереди. Ежедневно на объекте задействованы по 150 человек, а благодаря круглосуточному графику работы строительство идет с опережением планов.

- По левой стороне, из Адыгеи, смонтировано более 1000 тонн металлоконструкций пролётного строения. На правой стороне, из Краснодара, начали конвейерно-тыловую сборку металлоконструкций и надвижку металлоконструкций пролётного строения. В то же время проводится устройство подходов к мосту, - рассказывал ранее заместитель главного инженера компании-подрядчика Дмитрий Колдышев.

Мост, соединяющий Кубань и Республику Адыгею, протянется на 400 метров, длина металлических пролетов составит свыше 100 метров, а общая величина перехода – около 1,1 километра.

Стоимость возводимого Яблоновского моста ранее отмечалась от 7 до 9 миллиардов рублей. Так, в текущем году уже выделено порядка 2,5 миллиона рублей. Для ускорения работ на объекте Министерство транспорта РФ профинансирует строительство еще 800 миллионами рублей.

Стоит отметить, что соединяющую два региона конструкцию оборудуют арками с подсветкой. Для автомобилистов будут доступны по две полосы движения в каждом направлении, для пешеходов - трёхметровый тротуар, а для велосипедистов - отдельная дорожка. Завершить работы запланировано в 2024 году.

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