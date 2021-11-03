Мэр Геленджика обжаловал решение суда о дисквалификации на 1 год

Мэр Геленджика Алексей Богодистов Фото: instagram-аккаунт главы города

Мэр Геленджика обжаловал решение суда о дисквалификации. Алексею Богодистову назначили отстранение от должности сроком на 1 год. Накануне глава города сообщил о том, что будет оспаривать вердикт органа.

Так, судом отмечено, что мэр не вовремя ответил в прокуратуру, что в апелляции главой не подтверждается. Как подчеркнуто Богодистовым, заявление изучено в срок. А ответ прокуратуре подписал первый заместитель, уполномоченный в этом.

Отмечено, что с мая 2020 года от администрации в прокуратуру Геленджика направлено более 50 ответов с подписью и.о. первого заместителя мэра, что подтверждает обычным делом способ такой переписки органов.

Что качается самих представлений прокуратуры, согласно апелляции, названные дорожные знаки демонтированы. Кроме того, указан срок закупки и оборудования новых конструкций. А на предпринимателя, без разрешения разместившего рекламу, составлено административное дело.

Претензия о стихийных точках аренды самокатов в апелляции подкреплена тем, что договора со многими ИП уже расторгнуты. А в отношении 14 участков земли администрация города не может принять никаких действий – решение суда не вступило в силу.

Видя исполнение требований, юристы требуют закрытия дела и отмены решения суда.