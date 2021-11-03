Постановление Вениамина Кондратьева об ужесточении коронавирусных мер с 6 ноября

На Кубани вводят новые ковидные ограничения Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани с 6 по 14 ноября ужесточают коронавирусные меры. Постановление о введении новых ковидных ограничений подписал губернатор края.

В частности, до 14 ноября в регионе сохраняется запрет на проведение массовых с мероприятий. Исключения введены для профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта среди профессиональных спортивных игр без участия зрителей. Под запрет не попадут и мероприятия, согласованные с Главным государственным санитарным врачом страны или его заместителями.

Кроме того, с 6 по 14 ноября в Краснодарском крае продлевают предписание о предоставлении QR-кодов при посещении досуговых мест, в том числе и на курортах края. Для гостей региона сохраняется возможность заселиться в отели с одним полученным компонентом вакцины от COVID-19.

Ранее введенные ограничения, например, масочный режим и соблюдение социальной дистанции продолжают действовать в регионе