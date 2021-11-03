У малолетних насильников забрали мобильники: Следком раскрыл подробности жуткого издевательства над второклассником

Дело об издевательствах взял на контроль глава СКР. Фото: архив "КП"

В этой жуткой истории, которая случилась в станице Варениковской Крымского района, разбираются следователи. Там несовершеннолетние мальчики надругались над школьником помладше, записав все на камеры своих смартфонов. По слухам, именно так старшеклассники решили отомстить ребенку за то, что его семья поссорилась с родственниками зачинщика происшествия. Сейчас по данному факту проводятся проверки, возбуждено уголовное дело.

Сами школьники утверждают, что они не вели видеозапись. Однако фотографию сделать успели. В прокуратуре это пока не подтвердили.

- Мобильные телефоны подростков изъяты и направлены на соответствующие исследования, - сказали в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

Также ранее появилась информация о том, что у пострадавшего мальчика есть проблемы со здоровьем. Эти сведения в СК опровергли.

- Пострадавший ребенок не имеет хронических заболеваний, у него отсутствуют отклонения в развитии, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

Кроме того, следователям удалось установить возраст школьников, которые издевались над ребенком, - мальчикам было по 12 лет. Один из участников страшного ЧП ранее был замечен в мелкой краже, ребенок начал плохо себя вести и практически перестал общаться со сверстниками. Профилактические беседы с ним никто не проводил.

В школе вообще пытались замолчать подобные "недоразумения". В отношении руководства возбуждено уголовное дело из-за халатности.

- Допрошены руководство и педагогический состав школы, в которой обучаются несовершеннолетние, а также изъята необходимая документация, - подтвердили в пресс-службе СУ СК.

Обстоятельства произошедшего продолжают устанавливать.

Напомним, что дело получило общественный резонанс. За ребенка, над которым надругались подростки, вступилась даже известная артистка Эвелина Бледанс - она призвала в своем инстаграме остановить насилие, а дело - довести до конца.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ:

«Их было шестеро»: в Краснодарском крае старшие ребята изнасиловали второклассника

Шокирующая история произошла в станице Варениковской (подробнее)

Глава СКР взял под контроль дело об издевательствах над второклассником на Кубани

Следователи возбудили уголовное дело (читайте далее)

Эвелина Бледанс хочет помочь второкласснику, изнасилованному на Кубани

После шокирующей истории, которая произошла в станице Варениковской, СК России возбудил уголовное дело (подробнее)