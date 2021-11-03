«Он заставил всех себя обсуждать!»: краснодарский рэпер "Walkie" о возвращении Oxxxymiron

Краснодарский рэпер высказался о новом клипе Oxxxymiron

Мирон Федоров, он же Oxxxymiron, прервал многолетнее творческое молчание. Накануне рэпер выпустил первый сольный трек за четыре года. Эту песню с нетерпением ждали поклонники. Более того, артист решил убить сразу двух зайцев, загрузив десятиминутное видео на песню «Кто убил Марка?» на его YouTube-канале. В треке Oxxxymiron рассказывает о событиях, произошедших и тронувших его за последние десять лет.

Поклонники поздравили исполнителя с релизом и похвалили за то, что он поделился личным.Возвращение кумира молодежи ждали и коллеги по цеху, которые следят за его творчеством. Среди них - краснодарский рэпер Иван "Walkie" Петунин. Парень не первый год читает фристайл в местных барах, часто выезжает выступать в Москву. Молодой человек - рекордсмен по количеству рэп-баттлов в России (на его счету - более 50). По словам Ивана, возвращение Oxxxymiron на сцену - важное событие в рэп-индустрии.

- Я впечатлен нарушением обета молчания от Мирона, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» рэпер Иван "Walkie" Петунин -. Я счастлив, что он вернулся, и закрыл старые гештальты - причем сделал это гениально в плане привлечения внимания.

По словам краснодарского артиста, если бы Oxxxymiron загрузил просто альбом - это было бы не так эффектно.

- Этим клипом он заставил всех себя обсуждать и с нетерпением ждать альбом, - говорит рэпер. - Мирон умный человек и я думаю, что это все спланированная акция для подогрева интереса к камбэку. От этого трек хуже не становится, мастерский сторителлинг, сильные строки. Хотелось бы чтоб Мирон потом вернулся и в баттлы, чтоб забрать корону, которая сейчас в подвешенном состоянии.