«Мы буквально провалились в дупло»: раскрыт секрет 250-летнего тюльпанового гиганта, растущего в Сочи

Дерево с трудом могут обхватить 8 человек! Фото пресс-службы администрации Сочи.

Когда на берегу Черного моря не было маяков, мореплавателям надо было за что-то зацепиться взглядом. Тогда в качестве живой вышки выбрали исполинское дерево. Оно давало ориентир всем, кто приближался к суше, причем в любую погоду. Впрочем, далеко не всякий рукотворный маяк сравнится размерами с этим деревом. Диаметр ствола знаменитого гиганта почти три (!) метра. А для того, чтобы его обхватить, требуется восемь человек.

Тюльпановое дерево, в науке именующееся лириодендрон тюльпановый, в сочинской Головинке живет более двух с половиной веков. Дерево не пожилое, а в самом расцвете сил. По словам ученых, древесные небоскребы доживают до 800 лет.

Дерево лечат изнутри. Фото: Александр ЗЮЗИН

— Тюльпановое дерево находится под охраной государства как памятник истории и природы и включено в каталог историко-культурного наследия Сочи, — отметили в пресс-службе администрации курорта. - К нему приезжают как сами жители Черноморского побережья Кавказа, так и многочисленные отдыхающие.

Если внимательно присмотреться, то форма листьев этого древнего исполина напоминает лиру, а цветки - вылитые тюльпаны. В последнее время головинскому аксакалу угрожает опасность. В дерево несколько раз попадали молнии, в дуплах частенько ночуют совы… Но на удивление пока ни крона, ни ствол не пострадали.

- Специалисты обследовали состояние дерева и подготовили рекомендации о том, какие следует предпринять меры, чтобы продлить срок жизни этой живой достопримечательности Сочи, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель проекта «СтопХимия в зеленом Сочи» Александр Зюзин. - Можете представить, что после того, как мы в буквальном смысле зашли в дупло и провалились на четыре метра, поняли, что дерево было в неблагополучном состоянии.

По словам Александра Зюзина, часть профилактических работ выполнили по специальной технологии. Сначала сотрудники очистили от гнилостей образовавшиеся дупла в верхней и нижней части дерева, а затем нанесли защитный слой.

- Но во время детального обследования выяснилось, что внутренняя часть дупла дерева увеличилась на 12-13 метров по вертикали и от 2 до 5 метров в диаметре, - добавляет Александр Зюзин. - По этой причине проектируемая для сохранения дерева несущая металлическая конструкция требует изменений.

В дупло этого рекордсмена помещаются четыре человека. Фото: Александр ЗЮЗИН

На первом этапе лечения тюльпановое дерево реанимируют серебром. Ученые используют специальный препарат для профилактики, который идет как раз на основе этого металла. А второй этап спасательной операции дерева предусматривает разработку конструкции, которая позволит удерживать лириодендрон.

- Простым языком, внутрь дерева поместят 11-метровый столб на бетонном основании. Хотя это лишь треть от общей высоты дерева. А еще полость дерева необходимо защитить от попадания внутрь влаги. Однако самое главное сделать молниеотвод и вентиляцию. Еще одну грозу дерево просто не выдержит. Почти все беды исполина от прямых попаданий молний… - добавляет Александр Зюзин.

На сегодняшний день работы по спасению и продлению жизни сочинского лириодендрона приостановлены. Требуется финансирование для завершения лечения и качественного и современного «туристического» обустройства вокруг самого гиганта.

Впрочем, для местных жителей гигантский лириодендрон не только достопримечательность, но и место силы, и священное место. К нему на протяжении десятилетий приходят поклониться, проявить уважение к величественному долгожителю, как это принято на Кавказе.