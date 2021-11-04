Фреска с изображением Христа во всю стену и золотой унитаз: в самом нищем районе Краснодара нашли квартиру под стать французским королям

Узнать этот микрорайон Краснодара можно по одной фотографии Фото: Евгения ХАЛИКОВА

Музыкальный микрорайон Краснодара – уже как имя нарицательное. Мы говорим, Музыкальный, подразумеваем, плохие дороги, тесную застройку и отсутствие всего, что должно делать проживание здесь комфортным. Но, оказывается, за однотипными фасадами домов здесь скрывается очень нестандартные интерьеры. Очевидно, жильцам хочется хотя бы внутри этого специфического жилья ощущать себя по-царски.

По словам риэлтора, над дизайном квартиры трудились лучшие дизайнерские бюро. Фото: avito

Так, двушку на Московской в почти 70 квадратов предлагают на сайте объявлений с небольшими, но важными нюансами. В квартире наличествует уборная с золотой сантехникой (да, есть там и унитаз особой отделки).

Вся мебель ручной работы. Фото: avito

Лепнина на стенах и потолках тоже сплошь - золотая. Недвижимость находится на эксклюзивной продаже у одного из крупных городских агентств.

- Эта квартира-действительно шедевр! Дизайнер, оформлявший эту роскошную квартиру, в первую очередь придал значение стилю-барокко. Первое, на что обращаешь внимание, когда попадаешь внутрь-это неимоверный простор и роскошь, - не скупится на эпитеты риэлтор.

Если верить обещаниям, то при отделке квартиры были использованы качественные материалы, а над мебелью из массива дерева трудились известные краснодеревщики. В комнатах разноуровневые потолки, на стенах фрески. Одна их них заслуживает отдельного упоминания. Гостей этой квартиры в коридоре встречает идущий по воде Иисус Христос в полный рост.

Изюминка квартиры - фрески. Фото: avito

- Великолепное расположение дома, очень удобная транспортная развязка. Большое количество маршрутов городского транспорта, в том числе строится трамвайная линия, - сделал упор на плюсы недвижимости агент по недвижимости.

Изначально за роскошный мини-дворец хотели 8,3 млн рублей. Потом цена снизилась до 7,8 млн, затем скинули еще 300 тысяч. Сейчас стоимость объекта – 6 999 999 млн рублей. Всего чуть менее 102 тысяч рублей за квадратный метр полностью обставленной квартиры. Мебель, хозяева, кстати, обещают оставить новым владельцам.

В соцсетях роскошную квартиру, правда, не оценили и назвали самым уродливым жильем в городе.

Еще один объект, находящийся на продаже у городских агентов, заставит страдать не только культурно, но и физически. В этой квартире можно познать все оттенки любви в стиле садо-мазо.

В Краснодаре можно найти жилье на любой вкус. Фото: avito

- Роскошные апартаменты с джакузи и пилoном. Kачeли любви и кpеcлo кoкoн подapят вaм незабываемые впечатления и комфорт от пpоведëнной ночи. Подсвeткa мeняeтся oтдeльнo вeрх и низ любым цветoм, - вкрадчиво гласит описание.

На фото – наручники, плетки и джакузи прямо в жилой комнате. Интересно, как владельцы недвижимости смогли утрясти этот незаконный перенос «мокрой зоны»? Штраф за подобную перепланировку составляет около 2,5 тысяч рублей, впрочем, суточная аренда в 3,5 тысячи легко позволит оплатить незаконные фантазии хозяев.

При ремонте квартиры были нарушены правила планировки. Фото: avito

Агенты по недвижимости говорят, что у каждого внутригородского округа Краснодара свой неповторимый стиль. Очень скромные по дизайну квартиры в поселке Российском. В Черемушках преобладает «бабушкин стиль». Больше всего чудят владельцы квартир в престижных жилых комплексах бизнес-класса.

- Была клиентка, она обожала Грецию, в итоге у нее в квартире появились колонны и статуи. И эту квартиру купили такие же фанаты античной культуры, как и она сама. А так, к сожалению, больше унылого и серого на продаже, - рассказывает Наталья, работающая в одном из популярных городских агентств недвижимости.

Но, по словам специалистов по недвижимости, каждый объект находит своего покупателя.