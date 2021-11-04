Будут ли учиться студенты 8 ноября 2021 года в Краснодарском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

Внеплановые каникулы на Кубани завершатся уже в воскресенье. Они продолжались неделю – с 30 октября по 7 ноября. Эти дни были объявлены нерабочими в стране.

Такое решение связано с напряженной эпидемиологической ситуацией в России. Только в Краснодарском крае ежедневно фиксируется свыше 250 новых случаев заражения коронавирусом. О введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября было объявлено на заседании президента с правительством.

«КП» – Кубань» выяснила, будут ли учиться студенты 8 ноября 2021 года в Краснодарском крае. На неделе Министерство науки выпустило приказ.

- С 8 ноября 2021 года вузы и научные организации вправе продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или в удаленном формате с применением дистанционных технологий, – было сказано на сайте ведомства.

То есть каждый университет принимает решение о переходе на удаленку самостоятельно. Кубанские вузы пока не объявляли о введении дистанционного обучения для всех студентов.

- Каждый вуз решает вопрос о переходе на удаленный формат самостоятельно, на основе рекомендаций Министерства науки, – рассказал «КП» – Кубань» источник, знакомый с ситуацией.

Будут ли учиться студенты 8 ноября 2021 года в Краснодарском крае, пока вопрос закрытый. Ни один кубанский вуз не выступал с заявлением о введении внеплановых каникул, полном переходе на дистант или самостоятельную подготовку.