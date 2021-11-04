Новые коронавирусные ограничения в Краснодарском крае 2021: какие антиковидные меры добавили, оставили и ужесточили на Кубани Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пандемия коронавируса не отступает уже больше года. За последние сутки на Кубани было установлено сразу два ковидных рекорда.

За 24 часа в Краснодарском крае было получено 297 положительных результатов тестов на наличие инфекции. Это худший показатель с начала пандемии. Также Кубань обновила антирекорд по количеству умерших. За сутки от инфекции умерли 45 человек.

Накануне стало известно о введении новых коронавирусных ограничений в Краснодарском крае 2021.

Какие антиковидные меры добавили?

Так, до 14 ноября в регионе сохранится запрет на проведение массовых спортивных, развлекательных и культурных мероприятий. Исключения составят только спортивные соревнования среди профессионалов. Например, чемпионаты России по игровым видам спорта. Они пройдут без зрителей.

Еще одни новые коронавирусные ограничения в Краснодарском крае 2021 заработают с 6 ноября. Они продлятся восемь дней – до 14-го числа. Теперь жители Кубани не смогут посетить точку общепита без справки или QR-кода из личного кабинета на сайте Госуслуг. Он покажет прохождение полного курса вакцинации от коронавируса.

Какие антиковидные меры оставили и ужесточили?

Также новые коронавирусные ограничения в Краснодарском крае 2021 коснутся курортов. Посетить торговые и развлекательные заведения или заселиться в отели на побережье Черного моря не получится без QR-кода или медицинского отвода от вакцинации.

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