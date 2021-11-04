«В депрессии? Найди, кому хуже, и помогай!»: инвалид-колясочница открыла дом для людей, оставшихся без жилья

Наталья передвигается более 20 лет на коляске и помогает другим. Фото: miloserdie_armavir_volonter

Наталья Якушева совсем молодой попала в аварию. Она ехала с мужем на машине, но он не вписался в поворот. Роковое ДТП оставило ее без ног. Уже 23 года женщина прикована к инвалидной коляске. За много лет она срослась с ней, научилась жить без посторонней помощи, а сейчас поддерживает тех, кто оказался на грани – без дома, документов и денег.

В жизни Натальи после аварии было многое, хватит на целый увлекательный, местами грустный и непростой роман. Она перенесла более 20 операций, работала диспетчером, таксовала, занималась спортом, выходила замуж и растила сына. А выкарабкалась благодаря врачам и самым близким людям, ей в этом повезло. Но,уже лежа на больничной койке, Наталья видела, сколько вокруг тех, кто нуждается в поддержке.

Наталья ухаживает за Володей. Его разбил инсульт. Фото: miloserdie_armavir_volonter

- Помогать людям хотелось всегда. В больницах, когда я лежала, видела рядом с собой болящих людей, которые находились в унынии. Хотелось их поддержать. Не только подать стакан воды или утку, но и рассказать, что не так все плохо, смотрите на меня, я лежу, и вы держитесь, - рассказывает «КП» - Кубань» Наталья Якушева. – Эта идея жила во мне всегда. Пережив то, что пережила я, и вернувшись к жизни, считаю, что самое важное – это помощь другим людям. Помощь тем, кому труднее, чем тебе самому. И здесь самое главное – успеть помочь другому человеку, который встретился на твоем жизненном пути.

Попав в Армавир Краснодарского края, Наталья находит Дом милосердия Татьяны и Владимира Магарасов. В этом приюте живут бомжи, люди, у которых нет родственников или которым они просто не нужны. Бывает, что приходят сюда без документов и с абсолютно пустыми карманами. Наталья с мужем сразу же включается в работу Дома, собирает еду и одежду для малоимущих через соцсети. А потом настает момент, когда в ее жизни появился дядя Саша, инвалид, просивший милостыню на улицах города.

- Он стал нашим «первенцем». Стали помогать ему продуктами, а дело было к осени, ему нужны были варежки, носки. Приодели его к зиме. А потом он пропал, - вспоминает Наталья. - Мы поехали к нему домой. Он жил в ужасных условиях на даче. Мы помогли ему оформить инвалидность - у него ампутированы ступни, провели электричество в его дом. Сейчас там есть вода, телевизор, построен туалет на улице. У него есть хоть какие-то деньги на жизнь благодаря пенсии.

В приюте проживает пять человек. У них нет дома и денег. Фото: miloserdie_armavir_volonter

Первыми на призыв о помощи откликнулись врачи, лечившие Наталью в Москве, а потом стали присоединяться жители Армавира. Команда помощников росла, росло и количество подопечных. Одинокие старики, многодетные и неполные семьи – всем была нужна помощь, особенно, когда началась пандемия. В 2020 году Наталья с мужем узнают о дедушке, который жил в гаражах, и решают открыть приют.

- Когда начинаешь заниматься помощью людям, рано или поздно приходят те, кто находится на грани, живет на улице, не может помочь сам себе из-за болезни. Места в Доме милосердия, который работает в Армавире, хватает не на всех. И тут нам встретился Эдуард Григорьевич, он ушел из дома престарелых. Мы приехали, познакомились. Это был сигнал, что нам нужен дом, где люди могли бы помыться, поспать. Сначала мы нашли дом под Армавиром, арендовали его. После переехали в город, - делится Наталья.

Наталья организовывает сборы в соцсетях. Фото: miloserdie_armavir_volonter

Сейчас во временном приюте у Натальи живут пять человек. У всех – сложная судьба и непростые жизненные дороги. Почти все постояльцы без документов – кто-то потерял паспорт во время бродяжничества, кто-то не оформил инвалидность, хотя она ему положена. Наталья не просто приглядывает за домом, она ухаживает за больными, хотя сама передвигается в коляске. Вот сейчас в приюте живет 42-летний Володя. Он ослеп и не ходит после инсульта. Близких людей у него нет, пенсия не оформлена.

- Чем мы можем помочь тяжело болеющему мужчине? В первую очередь - это обычный уход за ним. Нужны пеленки, памперсы, нужно обрабатывать пролежни, - рассказывает Наталья. – А еще необходима временная регистрация в Армавире, чтобы оформить инвалидность. Всю эту работу мы берем на себя. Сам Володя не сможет пока помочь себе.

Скромный домик стал приютом еще для двух человек. Два пенсионера приходят сюда помыться – живут без ванной, раньше они оставались у Натальи на зимовку.

- За несколько лет десятки людей получили помощь. Нескольким семьям мы вместе с волонтерами провели электричество, поддерживали вещами и продуктами погорельцев, пострадавших при наводнении, - рассказывает Наталья. – Конечно, старики и малоимущие люди для меня - это самые незащищенные люди. Это те, у кого нет жилья и нет родственников. Они на первом месте.

Наталья Якушева мечтает о том, чтобы приют находился не в арендованном помещении, за которое каждый месяц надо платить более 10 тысяч рублей. Но пока на создание кризисного центра нет денег, а у города - лишних площадей.

- Такой центр необходим – человеку иногда нужно укрыться где-то, переждать плохие дни, пока он не получит паспорт и пенсию. Здесь он может быть уверен, что сможет получить помощь при его желании, - отмечает Наталья. - Но я надеюсь и верю, что богоугодные мысли и мечты сбываются. Мы не вешаем нос. Когда-нибудь откликнутся те, кто захочет помочь одиноким людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию.