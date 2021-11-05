Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 5 ноября 2021 года: очереди на вакцинацию замечены на Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Массовая вакцинация от коронавируса началась на Кубани еще в конце прошлого года. За это время прививку от инфекции поставили более двух миллионов жителей Кубани. Каждый день эта цифра увеличивается на несколько тысяч.

Небывалый ажиотаж у пунктов вакцинации замечен в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021. Очереди у прививочных кабинетов зафиксированы сразу в нескольких районах Кубани.

- Мы два часа простояли, чтобы получить второй компонент вакцины, – пишет в социальной сети Мария.

Напомним, что получить вакцину от коронавируса можно в 332 пунктах. Они развернуты по всему Краснодарскому краю. Некоторые прививочные кабинеты принимают пациентов круглосуточно. С полной информацией о графике работы пунктов можно ознакомиться на сайте краевого минздрава.

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