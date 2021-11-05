Гряда холмов и искусственные водоемы: жители Краснодара ждут шедевров от новой очереди парка Сергея Галицкого

Стройка огорожена забором и сигнальными лентами Фото: Галина КОПЫЛОВА

В парке Галицкого, так парк «Краснодар» прозвали в народе, активно идет строительство новой очереди. Здесь днями и ночами работают строители и тяжелая техника. Экскаваторы и грузовики, кажется, трудятся без перерывов на обед или сон.

Фото: Евгений Таранжин

На площади около 10 гектаров развернулись масштабная реконструкция. На бывших пустырях выросла гряда холмов, которые связывают пока еле просматриваемые дорожки. Самый высокий расположился поблизости со старой очередью. Несколько других уходят в сторону парковки.

Земляные горы оккупировали парковку возле парка Фото: Галина КОПЫЛОВА

Места для машин сейчас тоже засыпали землей. Горы грунта заняли большую часть парковки. Из-за этого в выходные дни здесь случается транспортный коллапс.

Из далека видны масштабы работ, которые раскинулись на несколько гектаров Фото: Галина КОПЫЛОВА

Парковку парка будут ремонтировать и расширять после строительства новой очереди Фото: Галина КОПЫЛОВА

В середине стройплощадки виднеются бетонные основания под искусственные водоемы. Жители Краснодара с нетерпением ждут шедевров от новой очереди парка Сергея Галицкого.

Фото: Евгений Таранжин

На стройплощадке уже проложили инженерные коммуникации, строители прокладывают пешеходные дорожки, вяжут арматуру под фундамент, а озеленители высаживают деревья, - здесь появилось уже несколько хвойных рядов. Также видна готовая подпорная стена у самой высокой насыпи.

Фото: Евгений Таранжин

Краснодарский фотограф Евгений Таранжин, которого негласно называют летописцем стройки парка, опубликовал снимки с высоты птичьего полета. На кадрах с дрона видно, какую площадь занимает новая очередь, а также можно проследить очертания территории. Краснодарцы уверены, что Сергей Галицкий и эту зону сделает неповторимой.

Кстати, рабочие говорят, что меценат лично контролирует стройку, он приходит на объект в разное время суток без предупреждения.

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