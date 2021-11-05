Квартира дороже 100 миллионов рублей: эксперты назвали больше 400 самых дорогих объектов недвижимости в Сочи

Все больше покупателей выбирают элитное жилье в горах Сочи.

Рынок недвижимости в Сочи продолжает бить собственные рекорды. В октябре на вторичном рынке «выбросили в продажу» 213 объектов недвижимости, стоимость которых превысила 100 млн рублей. Самая дорогая квартира стоит 670 млн рублей. Площадь таких курортных хором 800 квадратных метров – небольшой футбольный стадион. Почти всегда новые покупатели сочинской недвижимости стремились обосноваться ближе к центру города-курорта, чтобы под боком была городская инфраструктура, места развлечений, пляжи и парки.

Однако в последнее время покупательский интерес изменился. Теперь охотнее выбирают такое жилье, где есть собственный пляж-бассейн во дворе или на крыше, служба безопасности и даже придомовой детский сад. Подземный гараж – это уже отнюдь не роскошь, стандартный набор. Новые дома теперь напоминают санатории с комплексом оздоровительных процедур «на первом этаже», внутренним ресторанчиком, магазином и даже с теннисным кортом. Словом, в Сочи теперь можно купить свой собственный «трех-пяти-семи комнатный санаторий», который еще и в шаговой доступности от оборудованного городского пляжа или посадочной площадки канатной дороги горнолыжного курорта Красной

Здесь на этапе строительства квартиру продают почти за 700 млн рублей. Фото: "Циан"

Поляны.

- Бюджет в сто миллионов рублей позволит приобрести в Сочи квартиру площадью в 320 квадратных метров. Объект находится в доме 2014 года постройки, в пятнадцать минутах езды до адлерского аэропорта и в десяти минутах от железнодорожного вокзала «Адлер», 15 минут до Олимпийского парка и федерального округа Сириус, а до курортов Красной Поляны – 40 минут. - рассказывает «КП-Кубань» аналитик рынка недвижимости Сочи Алексей Щербатых. - Из этой квартиры открывается шикарный вид на горы и море.

При этом впридачу к жилым квадратным метрам владелец такого объекта получит роскошную 70-метровую террасу. Вся инфраструктура, необходимая для жизни, работы и отдыха в удобном доступе. Кроме того, у комплекса полностью закрытая и охраняемая территория, где расположены большой подземный паркинг, детские площадки, зоны отдыха, салон красоты, кафе, современный фитнес клуб с бассейном. В стоимость входит машино-место в подземном паркинге, а на одном этаже располагаются всего по две квартиры.

Квартир с ценой, перевалившей за сто миллионов рублей на территории Сочи насчитывается более четырехсот.

Дорожает и «вторичка».

Квартиры в Сочи продолжают дорожать. Фото: "Циан"

- Самый дорогой квадратный метр на вторичном рынке Сочи на сегодняшний день оценивается почти в 1,5 млн рублей. Вторичных объектов недвижимости с ценой выше 100 млн рублей – 197, - говорит «КП-Кубань» эксперт рынка недвижимости Сочи Кирилл Флутков.

Относительно недорого, если учесть, что, по словам эксперта, самая строящаяся квартира уже стоит 470 млн рублей. Этот бюджет позволит приобрести объект площадью 391 квадратный метр, который введут в эксплуатацию в 2022-м году.

– После резкого скачка цен на недвижимость в Сочи, хороший бизнес-класс в Сочи стоит, как элитная недвижимость. – продолжает эксперт Кирилл Флутков.

Кстати, многие покупатели предпочитают жить в горах Сочи.

И если пару лет назад в Красной Поляне элитные хоромы были представлены весьма ограничено, то теперь этот класс жилья приобрел очень серьезные масштабы. Стоит отметить, что уровень элитных объектов в Сочи, которые в стадии строительства, говорит о том, что новые проекты в цене будут только подниматься.