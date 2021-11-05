Женатый певец Сергей Трофимов раскрыл тайну романа с вдовой Александра Абдулова

Актер Александр Абдулов в 2006 году. Фото: Рамиль Галиев

Певец Сергей Трофимов рассказал правду о своих отношениях. Будучи женатым, его тянуло к другой женщине. Трофимов признался, что разрывался между первой женой Натальей и Юлией Мешиной, которую знают как вдову Александра Абдулова, пишет сайт Kp.ru

Он рассказал, что первый раз женился в 20 лет. С Натальей познакомился на концерте, она была его поклонницей. Несколько лет пара жила страстью, но в какой-то момент чувства остыли. Супруги не хотели рушить семью из-за дочери. Но когда девочка подросла, Сергей решился на разговор.

- Я сказал дочери прямо: «Я встретил человека, которого люблю. Твоя мама очень хорошая, но мы не можем быть вместе. Поэтому я ухожу», - рассказал Трофимов в программе Юрия Николаева «Честное слово» на Первом канале.

По данным сайта Kp.ru, Трофимов раскрыл правду о тайном романе. Он заявил, что песню «Я сегодня ночевал с женщиной любимою, без которой дальше жить больше не могу» посвятил именно Юлии Мешиной.

Только и эта история любви закончилась разрывом. По некоторым данным, отец Мешиной был против их романа с Трофимовым. А по другой версии, Юлия болезненно переживала гастроли любовника.

Позже Мешина вышла замуж за Александра Абдулова. В браке у них родилась дочь Евгения.

Сам Сергей говорил в эфире шоу «Судьба человека» на канале «Россия 1», что расставался с женой и любовницей из-за того, что не чувствовал семейных отношений.

- Я чувствовал ответственность за Наташу, за Аню. Но при этом приходил домой, как в чужую семью. Но все это хорошо сказывается на творчестве, ты ж страдаешь, - цитирует Трофимова сайт Kp.ru.