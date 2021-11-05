Туристы в Сочи встали в очереди за прививкой от коронавируса

Прививаться идут целыми семьями Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ

У пунктов вакцинации в Сочи нет выходных. При таком наплыве желающих сделать прививку от коронавируса впору объявлять работу в три смены.

- Моремолл полон с утра, мы специально пришли пораньше, но тут уже очередь! - семейная пара приехала на отдых из Москвы и решилась, наконец, на прививку.

Примерно половина очереди - гости курорта. Требования в гостиницах о заселении только привитых или тех, кто сделает укол в три дня, действуют еще с августа. Но сейчас власти ужесточили контроль. Теперь все очень серьезно.

- Я пришла на второй укол, вот приходится немного постоять, - говорит сочинка Лариса Кубанцева. – В прошлый раз людей было в разы меньше. В принципе можно было бы разделить потоки: те, кто первый раз на прививку – в одно помещение, те, кто на вторую – в другое. Мои данные уже есть в базе, мне только сделать укол, но все равно приходится ждать.

По данным мэрии Сочи, с ноября количество привитых растет.

- Темпы вакцинации увеличились в два раза. Вакцинация проходит препаратом «Спутник V». Есть желающие из числа гостей и на ревакцинацию, - рассказал «КП»-Кубань» исполняющий обязанности начальника управления социальной политики администрации Сочи Ильгам Асланов.

ГДЕ МОЖНО ПРИВИТЬСЯ

Центральный район

Городская поликлиника № 1, ул. Конституции, 24

+ 1 выездная бригада

Пн. - пт.: 8:00 - 20:00; сб. - вс.: по предварительной записи, тел. 8(862)264-20-08; 8(862)264-73-90

Городская поликлиника №1, ул. Пирогова, 10

Пн. - пт.: 8:00 - 20:00; сб. - вс.: по предварительной записи, тел. 8(862)253-16-90

Городская поликлиника №1, ул. Донская, 62

Пн. - пт.: 8:00 - 20:00; сб. - вс.: по предварительной записи, тел. 8(862)255-60-45; 8(862)255-68-52

Городская поликлиника №1, ул. Абрикосовая, 21а

Пн. - пт.: 8:00 - 20:00; сб. - вс.: по предварительной записи, тел. 8(862)268-39-62; 8(862)268-25-92

Городская больница №4, ул. Туапсинская, 1

+ 2 выездные бригады

8(862) 261-41-66

Пн. - пт.: 8:00 - 20:00; сб.: 08:00 - 15:00

ТРЦ «Моремолл», 2-й этаж

Пн. - сб.: 10:00 - 20:00; вс.: 10:00 - 16:00

Центральный рынок ТЦ «Ярославна» ул. Роз, 95

Пн. - пт.: 10:00 – 17:00

Гранд-отель «Жемчужина», ул. Черноморская, 3

с 10:00 до 16:00 часов.

Адлерский район

Городская поликлиника № 2, ул. Ульянова, 68

+ 1 выездная бригада

Пн. - пт.: 8:00 - 20:00; сб. - вс.: по предварительной записи, тел. 8(918) 605-35-41

Городская поликлиника № 2, Гудаутская, 7

Пн. - пт.: 8:00 - 20:00; сб. - вс.: по предварительной записи, тел. 8(918) 605-35-41

Городская поликлиника № 2, ул. Худякова, 17

+ 1 выездная бригада

Пн. - пт.: 8:00 - 20:00; сб. - вс.: по предварительной записи, тел. 8(918) 605-35-41

Городская больница №8, ул. Турчинского, 24

8(862)268-39-62; 8(862)268-25-92

Пн. - пт.: 8:00 - 20:00; сб.: 08:00 - 14:00

Олимпийский проспект, 33. Гостиница "Сигма Сириус", корпус 6а. Режим работы 8:00 - 14:00 ежедневно.

Хостинский район

Городская поликлиника № 3, ул. Мацестинская, 9

+ 1 выездная бригада

Пн. - пт.: 8:00 - 20:00; По четным выходным: сб. 08:00 – 18:00, вс. 08:00 – 15:00, тел. 8 (862) 267-70-22

Городская поликлиника № 3, ул. Дивноморская, 6

Пн. - пт.: 8:00 - 20:00; По нечетным выходным: сб. 08:00 – 18:00, вс. 08:00 – 15:00,

ВОП с. Измайловка, ул. Измайловская, 143б,

Пн. - пт.: 8:00 - 15:00

ВОП с. Краевско-Армянское, ул. Измайловская, 36/1,

Пн. - пт.: 8:00 - 15:00

ВОП с. Прогресс, ул. Юбилейная, 48,

Пн. - пт.: 8:00 - 15:00

Городская больница № 3, ул. 50 лет СССР, 10.

+ 1 выездная бригада

Ежедневно с 8:00 до 20:00, тел. 8 (862) 265-35-90

Городская больница №3, ул. Самшитовая, 4

Ежедневно с 8:00 до 20:00

Участковая больница №3, с. Илларионовка, ул. Центральная, 20,

Пн. - пт.: 8:00 - 20:00, тел. 8(862)265-98-44

Санаторий «Светлана»- сочинский филиал АО «ЦСТЭ».

Лазаревский район

Городская поликлиника №4, ул. Армавирская, 108а

Пн. - пт.: 8:00 - 20:00, сб. 9:00 - 15:00, тел. 8(800)302-14-43

Передвижной мобильный ФАП, ГБУЗ «Городская поликлиника № 4 города Сочи» МЗКК

По отдельному графику

Городская больница №1, ул. Победы, 138

Пн. - пт.: 8:00 - 20:00; сб: 08:00 - 18:00, вс.: 08:00 - 16:00, тел. 8(938)294-81-85; 8(622)270-41-34

Городская поликлиника №4, пос. Вардане, ул. Фруктовая, 21а

Вт., чт.: 12:00 – 16:00, по предварительной записи, тел.: +7 (862) 252-93-97

ФАП Горное Лоо, ул. Лооская, 2,

Пн., ср., пт.: 12:00 - 14:00, тел. 8(800)302-14-43

ФАП Сергей-Поле, ул. Славы, 122,

Пн., ср., пт.: 12:00 - 14:00, тел. 8(800)302-14-43

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