Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 6 ноября 2021 года: на Кубани установлен антирекорд по количеству заболевших за сутки Фото: admkrai.krasnodar.ru

Новый антирекорд по количеству заболевших установлен на Кубани. За последние сутки положительный тест на COVID-19 сдали 306 человек. Это худший показатель с начала пандемии коронавируса.

«КП» – Кубань» узнала самые зараженные районы ковидом Краснодарского края.

Больше всего заболевших выявили в столице Кубани. Здесь положительный тест на наличие инфекции пришел 76 людей. По 17 человек заразились в Геленджике и Анапе. У 15 человек диагноз коронавирус подтвердился в Сочи и Темрюкском районе.

Отметим, что лучший способ избежать заболевания – вакцинирование. Поставить прививку от COVID-19 можно в 332 пунктах по всему региону.

Только в Краснодаре работают 60 кабинетов. Сразу несколько лечебных учреждений принимают пациентов круглосуточно. Ознакомиться с полным списком пунктов вакцинации и их графиком работы можно на сайте краевого минздрава.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 6 ноября 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировали 73 заболевших.

Коронавирус в Анапе 6 ноября 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили 17 человек.

Коронавирус в Сочи 6 ноября 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 15 жителей.

Коронавирус в Геленджике 6 ноября 2021

В Геленджике за последние сутки выявлено 17 заболевших.

Коронавирус в Туапсе 6 ноября 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки обнаружено 9 инфицированных.

Коронавирус в Ейске 6 ноября 2021

В Ейском районе коронавирусная инфекция не подтвердилась ни у одного человека.