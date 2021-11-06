Кадры не для слабонервных: Мужчина на глазах у детей руками снял шкуру с кота

Скриншот с видео

В небольшом кубанском городе Темрюке местным жителям пришлось наблюдать шокирующую картину. Неадекватный мужчина голыми руками на улице снимал шкуру с бродячего кота. Самое страшное, что свидетелями экзекуции стали дети. Они обомлевшие схватились за мобильники и издалека стали снимать происходящее. Позже родители опубликовали проделки «вампира» в Сети.

- Какой-то неадекват разделал кота на глазах у детей. Произошло это в центре станицы Старотитаровской на улице Красная Площадь, - ужаснулись авторы ролика.

На кадрах видно, как мужчина, сидя на коленках, снимает шкуру с убитого животного. А за происходящим со стороны наблюдают школьники. При этом живодер исподлобья со злостью посматривает на детей, тем временем продолжая вершить страшное.

После публикации видео в соцсетях многие выступили с нападками к очевидцам, что не остановили живодера. Но были и те, что поддержал свидетелей – подходить к таким людям, от которых не знаешь, чего ожидать, очень опасно.

- Кот был уже мертв, ничего сделать уже было невозможно. Да и, чего таить, нам было страшно подойти к этому мужчине, он был с ножом, - будто оправдывались в Сети очевидцы.

Местные жители после случившегося написали заявление в полицию. Правоохранители организовали проверку.

- Личность мужчины устанавливается. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в ОМВД по Темрюкскому району.

Не исключено, что в отношении живодера возбудят уголовное дело.

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