QR-барьеры заработали в торговых центрах Анапы, Геленджика и Сочи

Фото пресс-службы администрации Сочи

С 6 ноября на курортах Краснодарского края вступили в силу новые коронавирусные ограничения. В торговых центрах Анапы, Геленджика и Сочи заработали QR-барьеры. Теперь попасть внутрь можно только предъявив штрихкод о вакцинации.

- Посещение торгово-развлекательных центров теперь возможно только при наличии QR-кода о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании с портала Госуслуги, а также при наличии справки о медицинском отводе от вакцинации, - прокомментировал нововведения в рамках режима повышенной готовности замначальника управления потребительского рынка Сочи Александр Дутов.

Такая практика для гостей и жителей курортов не нова. С 30 октября были введены ограничения в точках общественного питания. В кафе и рестораны посетителей пускают только по OR-кодам уже неделю. Также продолжает действовать масочный режим, кроме этого в общественных местах необходимо соблюдать социальную дистанцию.

Очередь наблюдается в ТЦ "Моремолл" в Сочи

Требования о прививках действуют еще с августа, когда заселять стали лишь при наличии сертификата. Так как режим ужесточили, желающих вакцинироваться стало больше. Например, на входах в мобильные лаборатории за уколом от COVID-19 тоже скапливаются очереди.

Медики отмечают, что единственный способ снизить темпы распространения инфекции – коллективный иммунитет. Пока многие думают, делать укол или нет, эпидобстановка в регионе осложняется. По данным на 6 ноября, на Кубани снова зафиксированы рекордные цифры по заболеваемости – 309 человек попали в госпитали, 46 – умерли с подтвержденным диагнозом.

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