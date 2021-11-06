Пробки из людей и машин заполонили Абхазию, Адыгею и Краснодарский край

Пробки на дорогах в выходные дни Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ковикулы (именно так в народе назвали нерабочую неделю, которую ввели из-за скачка заболеваемости коронавирусом, - авт.) для многих стали поводом лишний раз отдохнуть… но не дома, как рекомендовали медики, а где-нибудь на природе. Погода-то позволяет: на юге +20.

Каждый день в соцсетях появляются видео, как туристы томятся в многочасовых пробках в Абхазии, Адыгее и Краснодарском крае.

- Ровно три часа мы стояли на границе, чтобы вернуться из Абхазии к себе на Родину. Такого я не припомню даже летом, -написала в соцсетях одна из туристок.

Но такие неудобства никого не останавливают. Суббота спровоцировала на поездки еще большее количество людей. 6 ноября заторы замечены в Адыгее на дорогах подъезде к Лагонаки. Многолюдно на смотровых площадках, на водопадах, в Хаджохской теснине и на канатной дороге.

Многолюдно и в курортных городах Краснодарского края. Туристы и местные жители наслаждаются свежим воздухом сидя на пляжах и прогуливаясь по набережным.

Настоящая вакханалия происходит на Кипарисовом озере под Анапой. Там туристы атаковали достопримечательность. В очереди на катамараны выстраивается по 100 человек. И так каждый день.

Тем временем, цифры короновирусной статистики не радуют. За сутки снова зафиксировано рекордное количество заболевших – 309 человек попали в госпитали. Также антирекорд отмечен по смертности – 46 летальных исходов за сутки.

Эксперты считают, что люди могут легко заболеть в местах массового скопления. Поэтому напоминают от социальной дистанции и масочном режиме.

Напомним, в Краснодарском крае с 6 ноября ввели новые антиковидные ограничения. QR-барьеры заработали в торговых центрах Анапы, Геленджика и Сочи. На курортах посещать ТЦ можно только предъявив QR-код о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании.

Такая практика для гостей и жителей курортов не нова. В кафе и рестораны там пускают только с QR-кодом уже как неделю, с 30 октября. Стоит отметить, что с 6 ноября такие правила начали действовать в объектах общепита во всех городах и районах Краснодарского края.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Очень по-летнему: Трасса к Черному морю встала в пробку в первый праздничный день

В районе Горячего Ключа несвободно даже в ноябре (читайте далее)