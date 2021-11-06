Драмы Павла Прилучного: скандальные выходки и избитая жена

Павел Прилучный

Актер Павел Прилучный стал популярным благодаря многим сериалам, одних из которых «Мажор». Прилучный известен взрывным характером, он не раз оказывался центре скандалов. Личная жизнь Павла тоже не отличается идеальностью. Семейного счастья с Агатой Муцениеце, с которой он познакомился на съемках телесериала «Закрытая школа», артист не смог построить, хотя в браке у пары родились двое детей. Кстати, сына и дочь Прилучный считает своим главным достижением, сообщает сайт Kp.ru

Страсти в доме знаменитостей кипели похлещи тех, что бушевали в мексиканских сериалах. Павел отмечал, что раз десять планировал уйти из семьи. В их доме вдребезги разбивалась посуда, доставалось и мебели. Известно, что Павел даже поднимал руку на бывшую жену. Все случилось в канун 2019 года, когда они находились в Риге. Агата поведала, что Павел любил выпить.

Сайт Kp.ru добавляет, что после громкого развода главный «мажор» страны обрел идилию со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. Свои отношения они не выставляют напоказ. Они часто проводят время вместе с детьми Павла.

Еще одной из скандальных выходок стала драка в ночном клубе Калининграда в конце 2020 года. Актера жестоко избил бизнесмен, после чего он попал в больницу с травмами лица и проломленным черепом. Павлу была провели операцию на скуловой области, сделали пластическую операцию, так как оказался задет лицевой нерв.

Сайт Kp.ru публиковал биографию Павла Прилучного. В ней описывается жизнь актера с самого рождения, где учился, начинал трудиться и как попал в кино.