Ученый объяснил, чем опасен радиационный туман в Краснодаре

"Радиационным" нынешний туман называют не из-за того, что он радиоактивен. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Туман, окутавший Краснодар и близлежащие населенные пункты, добавил хлопот жителям. Густая пелена заставила водителей ехать аккуратнее - видимость-то на дороге ухудшилась, ранним утром на трассе не видно ни зги. Такая же ситуация была и на взлетно-посадочной полосе - из-за чего в аэропорту задерживали рейсы.

Такой туман в Краснодарском крае уже не первый день. 7 ноября он вновь окутал город, правда, в этот раз прояснилось гораздо быстрее. Стоит сказать, что ранее синоптики назвали пришедший на Кубань туман радиационным. Такой же был в Москве.

- Никакого отношения к радиоактивности это не имеет, – объяснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», радиационный туман не страшен для человека, потому что не имеет ничего общего с опасной радиацией — ядерным ионизирующим излучением. Это всего лишь часть радиационного обмена между нижними слоями атмосферы и поверхностью земли.

Чаще всего именно ночью в условиях антициклона при безоблачной погоде и небольшом ветре такая пелена и возникает.

- Для ноября такой плотный радиационный туман считается нормой, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Его продолжительность может составлять от 3 до 7 дней.

Но, судя по всему, туманы покинут кубанскую столицу, поскольку совсем скоро погода резко изменится - в Краснодар идет похолодание.

Ранее «Комсомолка» публиковала подборку фотографий туманного Краснодара. В соцсетях местные жители публикуют десятки снимков необычного города, похожего на Сайлент Хилл.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Радиационный туман в Краснодаре: откуда он, почему не рассеивается и сколько продержится

Синоптики назвали двухдневный туман в Краснодаре радиационным (читайте далее)

Подборка фотографий туманного Краснодара: город поглотило серой пеленой

Краснодар второй день находится во власти тумана (читайте далее)