В Сочи посетитель толкнул сотрудника ресторана, который отказался пропускать его спутницу по QR-коду

По словам сотрудников заведения, девушка показала на телефоне липовый QR-код. Фото: кадр из видео.

В одном из ресторанов Сочи произошел конфликт из-за QR-кода. Напомним, противоковидная мера на курорте действует уже не первый день. У всех посетителей, которые решили поужинать, просят на входе показать данные из личного кабинета на сайте "Госуслуги". Вот только далеко не все подчиняются этому правилу и пытаются хитрить.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», конфликт случился вечером 6 ноября. В заведение пришли гости. На входе их встретил администратор, которая попросила предъявить QR-код.

Этот момент попал в объектив камер видеонаблюдения. На кадрах видно, что девушка демонстрирует штрихкод на экране своего смартфона. Однако, когда сотрудница заведения просканировала его, оказалось, что он не действителен. Это, по всей видимости, и стало причиной конфликта.

В заведении прокомментировали произошедший инцидент.

- В данном случае нам предписано отказывать в обслуживание гостям. Но они решили, что мы обязаны их пустить в любом случае. Начали снимать видео и говорить, что наш сотрудник якобы их избил. На самом же деле все было по-другому, - объясняет директор по маркетингу ресторана Сергей.

Судя по кадрам видеозаписи, которые выложили в заведении в качестве подтверждения, спутник девушки толкнул сотрудница ресторана, из-за чего она упала. Ей даже бросился на помощь охранник. После этого конфликта работник заведения получила травмы.

По данным «КП» - Кубань», сейчас по данному факту идут разбирательства.

- В полицию обратились сотрудники заведения. Материал зарегистрирован, проводится проверка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

КСТАТИ

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