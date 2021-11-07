В Краснодарском крае пойдет мокрый снег и похолодает до минус 2 градусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нерабочие выходные на Кубани оказались солнечными. На побережье многие не только гуляли, но и загорали. Еще бы - отметки на столбиках термометров превышали 20 градусов. Но с начала недели погода радость уже приносить не будет. 7 ноября жители края почувствовали похолодание. А через пару дней придется серьезно утепляться.

- В связи с прохождением фронтальных разделов над территорией Краснодарского края уже с вечера понедельника, 8 ноября, погода в крае начнет портиться, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Кульминация стихии придется на 10 ноября.

По прогнозам метеорологов, 9 ноября местами пройдет кратковременный дождь с грозой. 10-го числа осадки уже ожидаются сильнее, в небе будет громыхать. Ливень продолжится и 11 ноября.

- Существенное понижение ночных и дневных температур ожидается в среду, 10 ноября, - рассказывают в краевом гидрометцентре.

На Черноморском побережье ночные температуры достигнут значений +4-9 градусов, дневные - всего 8-13 тепла. Конечно, по сравнению с 20-градусными отметками будет ощутимо прохладнее. К тому же в районе Анапы, Геленджика и Новороссийска прогнозируют сильный ветер, который лишь усугубит ситуацию.

- Что касается горных районов, то там 10 ноября пройдет мокрый снег, местами сильный, - добавляют синоптики.

Ночью температура воздуха опустится до 2 градусов мороза. А днем отметки выше 5 градусов не поднимутся.

Правда, как говорят метеорологи, погода испортится ненадолго. Уже после 11 ноября ожидается плавное повышение температуры воздуха и прекращение осадков.