В Сочи прохожие спасли тонущую в реке собаку

Чтобы помочь бедолаге, организовали спасательную операцию. Фото: кадр из видео.

Сочинцы стали свидетелями трогательного спасения собаки. Пса могло унести течением, но, к счастью, жалобный вой услышали прохожие. Они-то и бросились бедолаге на помощь.

Храбрые сердцем

Все случилось на набережной около реки Сочи в районе ТЦ "Александрия". Вечером здесь гуляли десятки людей. В какой-то момент они услышали, как скулит собака. Озираясь, прохожие пытались выяснить, откуда доносится вой, но не могли понять, пока один из парней не увидел, как в реке барахтается пес.

- Бездомная собачка как-то упала в реку... Видимо, ее стало уносить течением. Сидела бедолага внизу у самой речки на камне и звала на помощь, - рассказывает Наталья, ставшая свидетельницей этого несчастного случая.

Пес изо всех сил боролся с сильным течением. Но было понятно - выбраться сам он не сможет.

Но уже через пару секунд один из мужчин, гулявший в этот момент по набережной, перемахнул через ограждение. Оказавшись на бетонной плите у самой реки, он подхватил пса. Вытащить же его оказалось задачей не из простых. Парню помог еще один прохожий. Он встал на небольшой отступ чуть выше. Еще двое людей ждали собаку на набережной.

«После спасения накормили»

Спасательная операция заняла всего минуту, словно каждый ее участник ежедневно помогает животным, попавшим в беду. Но нет - компания парней просто смогла распределить роли и слаженно вызволить собаку из реки.

После того как пес оказался на берегу, он начал благодарить своих спасителей. Пес радовался, прыгал, играл, прикусывал играючи.

А тут еще и двойное везение - нежданный ужин.

- В тот момент, когда собака была спасена, мимо проходила женщина, у которой оказалась отварная говядина. Так что пса удалось сразу накормить, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» Наталья.

Стоит сказать, что момент спасательной операции девушка успела запечатлеть на видео, а позже загрузила ролик в соцсети. Этот факт вызвал трогательные эмоции у пользователей. Многие не смогли сдержать слез счастья и благодарили ребят за то, что они не прошли мимо.

- Если столько неравнодушных людей одновременно спешат на помощь попавшей в беду бездомной, отчаявшейся спастись псинке, значит, все у нас будет хорошо, - добавляет Наталья.