Такого не было даже летом: в горах Сочи на подъемники выстраиваются гигантские очереди

В горах Сочи на подъемники выстраиваются гигантские очереди. Фото: кадр из видео.

Нерабочую неделю медики настоятельно просили остаться дома и не распространять инфекцию. Каникулы должны были помочь сдержать коронавирус.

- В этот период лучше всего сделать прививку тем, кто еще не успел поставить вакцину, Все поликлиники будут работать в штатном режиме, - говорили врачи.

Но многие вопреки рекомендациям все же решили устроить себе отпуск с выездом в красивые места. Пробки из людей и машин заполонили Абхазию, Адыгею и Краснодарский край. Многолюдно на смотровых площадках, на водопадах, в Хаджохской теснине и на канатной дороге.

Небывалый ажиотаж наблюдается и в горах Сочи. У подъемников с раннего утра выстраиваются гигантские очереди. Желающих прокатиться на фуникулере так много, что ждать приходится больше часа.

- Столько людей, кажется, даже летом не было, - говорят местные жители.

Кстати, желающих полюбоваться водопадами «Менделиха», что находятся на южном склоне хребта Аибга на высоте 1470 метров, не меньше. Тропы, по которым в межсезонье ходят не больше сотни человек, сейчас забиты.

- Сделать фотографию практически невозможно - нужно ждать минут 10-15, - говорят туристы.

Стоит сказать, что Сочи к наплыву отдыхающих был готов.

- Для нашего курорта нет никакого ажиотажа и новизны в том, что к нам приедет большое количество туристов, - говорил глава Сочи Алексей Копайгородский. - С учетом всех ограничений и санитарно-эпидемиологических мер для нас это такой же вызов, как и пик лета, к которому мы готовы.

Эпидобстановка на курорте стабильная - всплеска заболеваемости не наблюдается. В мэрии призывают туристов прививаться при посещении Сочи. На данный момент бесперебойно работают 29 пунктов вакцинации.

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