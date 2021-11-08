Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 8 ноября 2021 года: регион второй день подряд ставит антирекорд

Последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае 8 ноября 2021 года. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

«КП» - Кубань» продолжает следить за эпидситуацией в регионе. Сообщаем последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае 8 ноября 2021 года.

Вот уже вторые сутки на Кубани регистрируют небывалый рост числа заболевших. За минувшие 24 часа еще 313 человек получили положительные ПЦР-тесты на коронавирус. Такого количества зараженных за день с начала пандемии еще не было. И такой антирекорд край обновляет уже не в первый раз. Стоит сказать, что число жертв ковида по-прежнему высокое - за сутки еще 45 пациентов скончались.

Медики и власти связывают эти тревожные цифры с низкими темпами вакцинации. Поэтому жителей Кубани призывают поставить вакцину, чтобы защитить свой организм от коварной инфекции.

Тем временем власти региона решили не продлевать выходные, однако жесткие меры пока сохраняются. Какие коронавирусные ограничения останутся в Краснодарском крае с 8 ноября 2021 года.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 8 ноября 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировали 71 заболевшего.

Коронавирус в Анапе 8 ноября 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили 7 человек.

Коронавирус в Сочи 8 ноября 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 18 жителей.

Коронавирус в Геленджике 8 ноября 2021

В Геленджике за последние сутки выявлено трое заболевших.

Коронавирус в Туапсе 8 ноября 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки обнаружено 5 инфицированных.

Коронавирус в Ейске 8 ноября 2021

В Ейском районе коронавирусная инфекция не подтвердилась ни у одного человека.