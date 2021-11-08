«Я королева»: мама девочки с «маской Бэтмена» показала результат пластической операции на лице дочери

Луна теперь выглядит совсем иначе. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Маленькой американке Луне Феннер первую, теперь уже пластическую, операцию провели в конце октября. Это было необходимо, чтобы восстановить поврежденную кожу лица после лазерной процедуры по удалению меланоцитарного невуса.

- Пришлось удалять полностью брови, потому что невус глубоко находился в кожных слоях под волосистой частью, - сообщили "КП" - Кубань" в клинике доктора Павла Попова.

Гигантское родимое пятно на лице, из-за которого Луну прозвали девочкой с маской Бэтмена, теперь осталось только на фотографиях и благотворительных товарах. Благодаря известности американке бразильского происхождения удалось собрать деньги на поездки в Россию и лечение.

Луне предстоит еще пройти несколько испытаний Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Нам предстоит еще долгий путь, но мы к нему готовы, - говорит мама девочки Кэрол. - Она назвала себя королевой и уже считает, что красивая.

Напомним, врачи на другом континенте планировали подвергнуть Луну не менее 80 операциям. Но когда доктор из России Павел Попов предложил альтернативу, мама девочки Кэрол приняла решение ехать в Краснодар.

Более того, она протоптала тропу для других медицинских туристов, страдающих от подобных недугов.

- Еще одна девочка из США, Деми, тоже проходила лечение у нас. Сейчас у нее полностью удалено пятно, остались только косметические процедуры, - уточнили "КП"- Кубань" в клинике Павла Попова.

Как известно, на лечение американки скидывался весь мир. Ее мама развернула целую кампанию в Сети, но полностью оплатил лечение девочки россиянин. Он перевел клинике в Краснодаре 60 тысяч долларов и пожелал остаться неизвестным.