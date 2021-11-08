Срок действия сертификатов вакцинации и QR-кодов в Краснодарском крае 2021: как проверить, сколько работает и что делать, если аннулировали

Срок действия сертификатов вакцинации и QR-кодов в Краснодарском крае 2021: как проверить, сколько работает и что делать, если его аннулировали Фото: Алексей БУЛАТОВ

Срок действия сертификатов вакцинации и QR-кодов в Краснодарском крае 2021 снизился в два раза – с 12 до 6 месяцев. Так утверждают местные жители. В понедельник, 8 ноября, они обнаружили эту информацию на портале Госуслуг.

Еще недавно сертификаты людей действовали ровно год. Но неожиданно срок работы QR-кодов снизился в два раза. Проверить эту информацию можно в личном кабинете на портале Госуслуг.

- Обнуление QR-кодов вызвано сбоем программы, - отметили в Оперативном штабе.

Как проверить срок действия сертификата вакцинации и QR-кода?

Проверить эту информацию можно в личном кабинете на портале Госуслуг. Человеку требуется зайти на сайт или в официальное приложение портала, авторизоваться и вбить в поиск: «Сертификат вакцинированного».

Алгоритмы самостоятельно перенаправят пользователя на страницу «Вакцинация COVID-19». Внизу будет доступен QR-код сертификата. Он сохранен в формате PDF и имеет возможность для скачивания.

Также жители Кубани отмечали, что срок действия сертификатов вакцинации и QR-кодов в Краснодарском крае 2021 неожиданно истек. Поэтому паспорта были аннулированы. Сейчас специалисты устраняют эту проблему. В течение дня они восстановят прежние сроки работы сертификатов вакцинации и QR-кодов в Краснодарском крае 2021.

Что делать, если сертификат вакцинации и QR-код аннулировали?

На время сбоя местные жители могут получить временный сертификат вакцинации. Для этого необходимо оставить жалобу на портале Госуслуг. На период рассмотрения человек получит временный паспорт вакцинированного. Он действителен 14 дней.

Отметим, что временный сертификат приходит на электронную почту, указанную при регистрации на портале Госуслуг.

Таким образом, срок действия сертификатов вакцинации и QR-кодов в Краснодарском крае 2021 никак не изменился. В течение дня специалисты восстановят прежние сроки работы паспортов.

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