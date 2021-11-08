Вениамин Кондратьев: Краснодарский край не должен превратиться в один сплошной спальный район

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время интервью «Интерфаксу». Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Развитие строительного бизнеса в Краснодарском крае не должно превратить курортные города в спальные районы. Об этом заявил губернатор Вениамин Кондратьев в интервью «Интерфаксу».

- Представьте, люди с разных концов страны приезжают посмотреть на море, пальмы, горы, а здесь то же самое: высотки из бетона и стекла, - отметил он, говоря о развитии муниципалитетов в соответствии с новыми генпланами.

Новые градостроительные документы разрабатываются сейчас в ряде кубанских городов. Они призваны выделить участки под новые зелёные зоны и социальные объекты, а также должным образом закрепить статус земель под уже существующими. Также они вводят новые требования к плотности застройки и ограничивают этажность строительства — особенно в прибрежной зоне.

Глава региона при этом высоко оценил компетенции специалистов, разрабатывающих генпланы.

- Генпланы делают профессионалы, которым я доверяю и очень благодарен – из питерского института градостроительства, - заметил он.

По его словам, в первую очередь новые документы разработают для Анапы, Сочи и Геленджика. При этом ориентироваться градостроители будут на плановую застройку территорий вместо точечной. Только такой подход сможет обеспечить насыщение новых районов соцобъектами. Застройщики просто не должны получать разрешение на строительство, если не докажут, что в районе будет достаточное число учреждений здравоохранения и образования.