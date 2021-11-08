Снегопад, гололед и резкое похолодание на 12 градусов: На Кубани прогнозируют погодный апокалипсис

На Кубани ожидается ухудшение погоды в ближайшие дни. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новая рабочая неделя на Кубани стартовала с аномально теплой погодой. В дневные часы в на территории региона отметки повысятся до +16-18, а местами даже до 21 градуса. Но уже во второй половине периода в Краснодарский край прорвутся арктические воздушные массы. Они-то и принесут с собой непогоду. В Краснодарском краевом гидрометцентре уже объявили штормовое предупреждение - c 9 ноября в регионе ожидается погодный апокалипсис.

- В связи с прохождением холодных атмосферных фронтальных разделов с северо-западных районов Европы через территорию Кубани с 9 по 10 ноября ожидается ухудшение погодных условий, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На территории края пройдут дожди, а местами они превратятся в снег. Причем, по словам метеорологов, некоторые районы будет буквально засыпать

- В юго-восточных, предгорных районах и горах 10 ноября ожидается налипание мокрого снега на деревьях и проводах, - предупреждают в краевом гидромете.

Кроме того, стоит подготовиться к непогоде и водителям. На трассах в связи с непогодой прогнозируют "день жестянщика".

- Ухудшение видимости из-за осадков до 1000-500 метров. 10 ноября на дорогах местами гололедица, - уточняют синоптики.

Прохождение фронтальных разделов, конечно, отразится и на ветре. Он заметно усилится - скорость его по края будет достигать 15-20 метров в секунду. А на Черноморском побережье порывы ожидаются до 20-25 метров в секунду..

А еще арктические воздушные массы принесут похолодание. Уже 10-го числа отметки на столбиках термометров резко упадут вниз на 10-12°.

- 10 ноября минимальная температура воздуха +4...-1°, с дальнейшим понижением 11-го числа до -1...-6°. В восточной половине края местами ожидается 3-8 мороза, - добавляют в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Температура воздуха днем 10 и 11 ноября выше +1-6 градусов не поднимется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Краснодарском крае пойдет мокрый снег и похолодает до минус 2 градусов

Синоптики сообщили о резком похолодании в регионе (читайте далее)