Пляжи, водопроводы, канализация: на реновацию Сочи потратят 139 млрд рублей из федеральной казны

В Сочи проведут берегоукрепление. Фото: sochi.ru

Историческое решение принято для Сочи – подписано соглашение на комплексное развитие курорта. Местные власти изучали обстановку и привлекали жителей к разработке проекта на протяжении двух лет.

– Дали старт комплексному социально-экономическому развитию Сочи. В утвержденный перечень вошли первоочередные мероприятия на общую сумму порядка 139 миллиардов рублей, которые предстоит реализовать в период с 2023 по 2030 годы. Огромные слова благодарности от всех сочинцев и наших туристов, – подчеркнул глава города Сочи Алексей Копайгородский.

Фото: sochi.ru

Определен перечень из 27 приоритетных проектов, в их числе обновление систем водоснабжения и водоотведения.

- За восемь лет планируется улучшить городскую инфраструктуру, в первую очередь обновить жилищно-коммунальное хозяйство, это более 20 объектов. Их модернизация обеспечит жителей и гостей Сочи качественной питьевой водой круглый год. Сейчас сети водоотведения на курорте изношены на 70%, - сказал вице-премьер Михаил Мишустин.

Фото: sochi.ru

Кроме этого, в Сочи подведут инженерную инфраструктуру к участкам, которые выделили многодетным семьям: будут решены проблемы с водой и канализацией.

Также на курорте введут в эксплуатацию новые очистные сооружения, отремонтируют гидротехнические объекты, укрепят берега и отсыпят пляжи. Еще до 2025 года в Сочи появится более 3 километров пляжей, в том числе в поселках Лазаревское и Лоо.

Фото: sochi.ru

В ближайшее десятилетие в Сочи приступят к благоустройству центральной Приморской набережной. Напомним, что пешеходный маршрут от пляжа Ривьера до Дендрария протянется на 2,5 километра. Здесь планируется создать безопасную систему прогулочных зон и велосипедных дорожек. Набережную расширят с трех до 30 метров за счет искусственной отсыпки береговой линии.

Фото: sochi.ru

- Рассчитываем, что предложенные работы повысят туристическую привлекательность Сочи для наших граждан, помогут сберечь окружающую среду, а главное, сделают отдых там более комфортным и безопасным. Регион получит, в том числе, новые рабочие места в индустрии гостеприимства, - добавил Мишустин.

Фото: sochi.ru

Мэр Сочи в свою очередь поблагодарил за поддержку Президента России, Правительство РФ и его председателя Михаила Владимировича Мишустина. Также Копайгородский отметил заместителей председателя России, министров и губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

КОНКРЕТНО

Что сделают и сколько потратят, главное:

Реконструкция Приморской набережной обойдется в 22,8 млрд рублей

Строительство объектов системы централизованного водоотведения Центрального района выйдет в 12,4 млрд рублей

На обновление магистральных и разводящих сетей водоснабжения Адлерского района потратят 11,4 млрд рублей, а в реконструкцию и строительство объектов системы водоснабжения здесь вложат 12,3 млрд рублей

Реконструкция магистральных и разводящих сетей водоснабжения Лазаревского района будет стоить 11,4 млрд рублей, а обновить и построить объекты системы водоснабжения планируют на 11 млрд, при этом реконструкция и строительство объектов системы водоотведения в Лазаревке обойдется в 16,4 млрд рублей

На строительство магистрального водовода от водозабора на реке Шахе до микрорайона Солоники для водоснабжения Лазаревского района выделено 16,3 млрд рублей

Строительство магистрального водовода от водозабора на реке Шахе до микрорайона Уч-Дере Лазаревского – 9,2 млрд рублей

На строительство очистных сооружений канализации "Бзугу" в Хостинском внутригородском районе выделено 2 млрд рублей